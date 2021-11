Diseño de interiores: tendencias y colores para 2022, por Pintores Madrid Calidad Comunicae

viernes, 19 de noviembre de 2021, 15:16 h (CET) Las tendencias de interiorismo 2022 para el hogar suponen una vuelta a la sencillez y a la comunión con los elementos naturales: desde el uso de materiales sostenibles hasta la elección de colores que recuerdan a la naturaleza A través de Pintores Madrid, se exponen las tendencias de interiorismo 2022, adaptadas a los diferentes ambientes domésticos

Las tendencias de diseño de interiores para 2022 reflejan la idea de sostenibilidad, confort y diseño:

El hogar se convierte en el lugar por excelencia dedicado a la convivencia y al estar juntos con una vuelta a la esencialidad y a la naturaleza.

La sostenibilidad y el minimalismo son los conceptos clave sobre los que se desarrollarán las tendencias de decoración de 2022, tanto en lo que respecta a la elección de los muebles como a los materiales: el vidrio, la madera y la piedra serán los materiales más utilizados el próximo año, ya que son eco sostenibles y altamente personalizables: la naturaleza también estará presente en la elección de los colores, desde el verde bosque hasta el ocre del desierto. La pintura blanca en sus diversas tonalidades es una buena opción para contrastar con estos colores.

Las tendencias de decoración de 2022, desde la elección de los colores hasta los materiales y las tendencias dedicadas a las distintas estancias de la casa, desde la cocina hasta el salón, pasando por el baño y el dormitorio.

Colores de moda 2022: los tonos más populares para la decoración del hogar

Junto con los materiales, los colores también se convierten en el espejo de los nuevos estilos y las nuevas tendencias: los colores de moda de 2022 son cálidos y confortables y dan a los distintos espacios un tono familiar y relajado: el año que viene serán protagonistas los tonos que se inspiran sobre todo en elementos naturales como los desiertos o los bosques. Estos colores también se pueden ver en las tendencias 2022 en decoración de restaurantes.

No faltarán los ocres, que se funden con el canela y el bronce, los verdes, que recuerdan la serenidad de los bosques de inspiración campestre, y el azul, el color relajante por excelencia, perfecto en oposición al blanco y la madera.

Azul para un estilo elegante y refinado

Uno de los tonos más populares será el azul, el color por excelencia que da serenidad y calma la mente. Está especialmente de moda el tono azul más oscuro, que combina perfectamente con la madera clara y los accesorios dorados, creando un efecto muy elegante.

Verde oliva de inspiración rural

El verde es un color que permite reconectar directamente con la naturaleza, y los muebles de este tono son ideales para relajar la mente. Entre los colores de moda de 2022 se encuentra el verde oliva, que es estupendo cuando se combina con muebles de madera para dar a la casa un refinado efecto country chic.

Ocre amarillo

El amarillo es un color lleno de luz, pero su tono fuerte y brillante es a menudo difícil de combinar, en la tendencia 2022 se suaviza el efecto llamativo y hace protagonista al ocre, un color muy refinado que recuerda los colores de la arena, el desierto y los países exóticos.

Excelente para los amantes del estilo étnico, el ocre alcanza su máxima expresión en contraste con el gris oscuro, para un efecto más sobrio, y con el verde bosque, para dar al ambiente un original estilo mexicano.

2022 Tendencias, entre el minimalismo y la sostenibilidad

Las tendencias de diseño de 2022 hacen hincapié en el tema de la naturaleza y la eco sostenibilidad, sin renunciar al deseo de elegancia y estética: el hogar debe ser acogedor y confortable, donde el enfoque minimalista encuentra su equilibrio con los elementos naturales.

Así se puede entender por qué el estilo nórdico, con sus líneas armoniosas y esenciales, es el estilo más de moda en 2022, capaz de dar un aura de sencillez y pureza al mobiliario.

El deseo de campo y de mobiliario natural encuentra su expresión natural en el estilo rústico, donde el mimbre, el ratán y la madera se convierten en los puntos de partida con los que divertirse creando muebles de sabor familiar y nostálgico.

Materiales de tendencia 2022, la sostenibilidad es la palabra clave

La sociedad presta cada vez más atención a la ecología y a la preservación del planeta, y las tendencias de interiorismo de 2022 reflejan perfectamente esta ideología. La tendencia de diseño de interiores da preferencia a los materiales reciclados, fabricados con bajo impacto ambiental y procedentes de bosques certificados.

El material más popular es la madera: versátil y eco sostenible, da calidez y personalidad al entorno, permitiendo reconectar con la tierra.

Junto a ella, otros dos materiales de moda para 2022: el vidrio y la piedra. El vidrio permite jugar con las formas y los colores, creando sugerentes juegos de luz. La piedra se utiliza no sólo para las encimeras de cocina y los fregaderos, sino también para las paredes interiores de piedra, para conseguir un efecto rústico realmente original.

Tendencias de diseño de interiores 2022: lo nuevo para el hogar

Eco sostenibilidad y creatividad: las tendencias de diseño de interiores 2022 mezclan formas y materiales inspirados en la naturaleza, transmitiendo una sensación de armonía, pero dejando también mucho espacio para la interpretación y el estilo personales.

La vivienda se convierte en un espacio cada vez más abierto, con el objetivo de ampliar ópticamente el espacio y crear ambientes de convivencia. Los contrastes de estilo permiten afirmar la personalidad de la casa, combinando el estilo urbano con un efecto country chic, pero siempre con la vista puesta en la sostenibilidad y el ahorro energético.

Con el smartworking, también es esencial crear un espacio dedicado a la oficina en casa, que encaje perfectamente en la zona de estar: las mesas y los escritorios plegables permiten crear un entorno de trabajo incluso en espacios reducidos.

2022 tendencias de mobiliario para el salón

La sala de estar de 2022 será espaciosa, acogedora y relajante, el verdadero punto focal de la casa.

El elemento natural se declina no sólo con plantas, flores y plantas preservadas, recreando una auténtica jungla urbana, sino también con papel pintado exótico. El sofá, grande y acogedor, se convierte en el elemento principal de la zona de estar, combinado con librerías suspendidas o realizadas con materiales reciclados.

2022 tendencias de mobiliario para la cocina

Las tendencias de mobiliario de cocina de 2022 combinan las ideas de relajación e innovación.

Inevitable para el próximo año es la cocina con isla o península, capaz de unir varias estancias y permitir vivir la vida cotidiana y la convivencia con mucho más espacio disponible.

En cuanto al estilo, se encuentra el componente minimalista pero también mobiliario con referencias industriales, combinado con materiales como el bronce, el cobre y el acero, pero también el vidrio. Con la combinación de estos materiales se puede dar a los armarios de la cocina un cambio de imagen.

2022 tendencias de mobiliario para el dormitorio

El espacio dedicado al sueño y al descanso debe ser confortable y dar la máxima serenidad.

Las tendencias de decoración de dormitorios de 2022 apuntan precisamente a este objetivo con colores y muebles sofisticados que recuerdan el estilo nórdico y la filosofía hygge, mucho espacio, por tanto, para los colores suaves como el arena, el beige y el gris empolvado.

2022 tendencias de mobiliario para los dormitorios de los niños

La tendencia de decoración de 2022 para las habitaciones infantiles es el regreso de los colores vivos, con un sabor creativo y original: dejando de lado por un momento los clásicos tonos pastel, la habitación se tiñe de rojo, naranja y amarillo mostaza, combinados con materiales naturales como la madera clara.

Tendencias en mobiliario de baño 2022

Funcionalidad y armonía, éstas son las palabras clave de las tendencias de mobiliario de baño de 2022: la madera, la piedra y la terracota pulida son los materiales más populares, combinados con colores que recuerdan a la naturaleza, como el verde, pero también el marrón y el beige.

El elemento natural también se declina en la elección de las plantas del baño, perfectas tanto para amueblar como para devolver a las atmósferas primigenias.

