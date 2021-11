AleaSoft: El PPA como seguro para garantizar el precio

Los PPA son cada vez más populares en el sector eléctrico europeo gracias a las ventajas que aportan a los firmantes. Constituyen una herramienta fundamental para mitigar el riesgo de los precios del mercado tanto para generadores como para consumidores. Con su auge actual, los PPA deberán trasladar poco a poco buena parte de la demanda fuera del mercado diario El pasado 11 de noviembre se realizó un webinar sobre las perspectivas de los mercados de energía europeos en la crisis energética mundial. Especialistas de Engie España y AleaSoft Energy Forecasting comentaron sobre el estado actual de los PPA y su uso como mecanismo de gestión de riesgos en la financiación de proyectos de energías renovables. Los clientes de Engie España y de AleaSoft Energy Forecasting, así como los interesados en sus previsiones, pueden solicitar la grabación del webinar.

Tanto para los generadores como para los consumidores, el escenario actual de precios altos del mercado eléctrico constituye la reafirmación de la necesidad de gestionar el riesgo que acarrea estar expuesto a la volatilidad de estos precios. Los precios de la electricidad en el presente año 2021 han sido hasta la fecha un 200% superiores a los precios del año 2020. Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la recuperación de la pandemia de COVID‑19, que se manifiesta con un incremento de la demanda, la subida de los precios de los derechos de emisión de CO2 en aproximadamente un 100% de sus valores del año anterior y los altos precios del gas. Esta situación de incertidumbre se mantiene, pues las reservas europeas de gas se encuentran en niveles bajos, aunque en casos concretos de países como España, Francia o Italia estén en niveles habituales. Esto genera una dependencia energética que implica no solo riesgos económicos, sino que trasciende también en el ámbito político. Los precios del mercado han mostrado su volatilidad y, por tanto, el riesgo de no tener una estrategia de diversificación para la compra de energía que minimice la afectación que esto pueda representar.

Desde AleaSoft Energy Forecasting se ha transmitido en varias ocasiones que los PPA constituyen una muy buena herramienta para mitigar estos riesgos, también para el caso de grandes consumidores o de consumidores electrointensivos, que son los más afectados ante esta situación extrema. Aunque un PPA no maneja el riesgo operacional, sí que permite gestionar muy bien el riesgo de mercado y debe entenderse como un seguro para bloquear el precio en un valor que garantice la rentabilidad del proyecto a medio y largo plazo y no tanto como un mecanismo para batir los precios del mercado. Un PPA beneficia a ambas partes en tanto ofrece una garantía de flujos de caja para el generador y la seguridad de un precio conocido para el consumidor.

El mensaje que se intenta transmitir desde AleaSoft Energy Forecasting en sus webinars es, precisamente, el de que un PPA es mucho más que conseguir un buen precio. En efecto, en palabras de expertos de Engie España, el “time to market” de un PPA puede oscilar entre 6 a 8 meses y las negociaciones de precios y plazos suelen ser las más rápidas, ocupando la mayor parte del tiempo el acuerdo de garantías, cláusulas de salida, actuación ante cambios legislativos, etc.

Para la firma de los PPA son imprescindibles las previsiones de precios de mercado de largo plazo en las cuales AleaSoft Energy Forecasting posee más de dos décadas de experiencia. Un PPA protege a las partes de las fluctuaciones del mercado y de comportamientos extremos como los que se están produciendo durante 2021, pero es necesario contar con todos los recursos para ser capaces de reconocer y negociar un precio que se ajuste de la forma deseada a la curva de precios de mercado a largo plazo. En España, la firma de estos contratos es cada vez más común y están permitiendo ofrecer un marco contractual para la transición energética, pues los PPA traen consigo garantías de origen y otros elementos que pueden ser de interés para las partes, más allá e incluso condicionando el precio acordado. El futuro del mercado diario es que, además de marginalista, sea marginal y ese es el camino por el que guiarán los PPA, trasladando la mayor parte de la demanda a contratos en los que para ambas partes se asegure la sostenibilidad de los proyectos.

En estos momentos, en España, el escenario es propicio para la firma de contratos PPA. Actualmente está disponible la posibilidad de contratar pólizas de seguro sobre los avales bancarios a consumidores electrointensivos, a través de la empresa pública de seguros Cesce, que cubrirían a la entidad emisora del aval ante el riesgo de impago por parte del ordenante. Esta cobertura permitirá acceder a los avales con la garantía del Estado para la firma de contratos entre consumidores electrointensivos y desarrolladores renovables tal y como se especificaba en el Estatuto de los consumidores electrointensivos.

En el webinar del pasado 11 de noviembre y la mesa de análisis posterior se comentó sobre el panorama actual de los PPA y la financiación de proyectos de energías renovables. Especialistas de Engie España y AleaSoft Energy Forecasting expusieron su visión sobre las diversas estrategias de aprovisionamiento de energía y cómo deberían utilizarse para asumir el riesgo al que se esté dispuesto en cada caso específico.

Estos temas, junto a la evolución de los mercados a partir de 2022, se continuarán analizando en el próximo webinar, que tendrá lugar el 13 de enero. En esta ocasión se contará con la presencia de especialistas de PwC España, además de los habituales de AleaSoft Energy Forecasting.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/ppa-seguro-garantizar-precio/