Venta de servidores refurbished con gran ahorro de hasta un 90% Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 14:00 h (CET)

Cada 3 o 4 años, las grandes compañías que dependen de ordenadores actualizados para operar renuevan su hardware por completo. Esto provoca que equipos que son totalmente funcionales sean tirados a la basura. No obstante, empresas especializadas en la reparación de servidores llegan para darles una segunda vida.

Ejemplo de ello es Give 1 Life, la firma encargada de restaurar y potenciar equipos en óptimas condiciones que han sido desechados por compañías. Para asegurar que además de económico y amigable con el medio ambiente el equipo refurbished sea de calidad, esta empresa ofrece garantías a los clientes tras hacer las pruebas necesarias a cada dispositivo.

Es posible ahorrar hasta un 90% comprando servidores refurbished Un equipo refurbished es un producto que ha sido reacondicionado por empresas o expertos en el área. Este procedimiento se realiza cuando el producto original, servidores y componentes de red en este caso, son de nuevo catalogados, probados y testados, embalados y de nuevo puestos a la venta. De esta manera, una vez que está testado, la compañía lo pone una vez más a la venta, pero con un precio inferior. Esto le permite a muchas personas obtener un producto de primera calidad a un precio asequible.

En la tienda Give 1 Life sus clientes pueden encontrar una gran variedad de productos refurbished. Entre ellos destacan los servidores, rack, artículos de la marca Dell, HP, IBM, Lenovo, discos duros SAS para servidores y mucho más. Las personas interesadas en cualquiera de estos equipos podrán ahorrar hasta un 90% comparado con sus precios originales. Además, el coste incluye un producto que ha sido revisado y aprobado por los estándares de la empresa e incluye garantía.

¿Es la empresa Give 1 Life segura? La mayoría de personas tienden a dudar a la hora de comprar un producto refurbished. Las dudas están relacionadas con la durabilidad y garantía del equipo. Give 1 Life se encarga de reparar sus servidores en los grandes data centers del norte de Europa. Allí se ubican las grandes compañías del sector, especializadas en renovar constantemente aquellos equipos que ya han cumplido 3 o 4 años de vida.

Give 1 Life toma estos equipos y los modifica, generando un producto repotenciado que conserve una vida útil provechosa. Este proceso no solo ayuda al bolsillo de las personas que necesitan de un buen servidor, sino que ayuda a aliviar el impacto que genera la creación de nuevos ordenadores y demás productos tecnológicos. De esta forma, tanto la economía como el planeta se ven beneficiados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.