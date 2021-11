MisThermorecetas, el portal de recetas culinarias para Thermomix Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021

Es posible observar que un tipo de contenido habitual en todos los formatos, desde que existen los medios masivos de comunicación como la prensa, la televisión o la radio, es el de las recetas culinarias.

Internet no podía ser la excepción, pues existe una gran cantidad de portales donde se pueden encontrar instrucciones para hacer todo tipo de platos y postres exquisitos. MisThermorecetas es un blog con cientos de recomendaciones para cocinar una gran cantidad de alimentos. Sin embargo, esta no es una web de recetas como las demás, pues su especialidad son las preparaciones usando la maravillosa y versátil Thermomix.

¿Qué es una Thermomix? La Thermomix es un robot que se utiliza para preparar gran parte de las funciones o pasos necesarios para hacer una comida completa y lista para servir. Esta permite preparar salsas, panes, pasteles e incluso helados en un solo instrumento, sin la necesidad de ensuciar distintos utensilios.

Su ventaja, respecto los métodos de cocina tradicional, es que cualquier preparación con esta máquina dejará el alimento en su punto. Es decir, no hay que preocuparse por si se quema la cebolla o por si quedan grumos en la bechamel. Los platos quedan perfectamente en su punto sin la necesidad de estar pendientes del cocinado.

Una de las comidas que tiene más éxito es sin duda los arroces, particularmente el risotto, tal como corroboran muchos de sus usuarios. Esta máquina dispone de más de 20 funciones independientes como mezclar, para hacer masas a la hora de hacer pan, bizcochos o yogures. Cocción a vapor, pudiendo preparar comidas bajas en calorías, cociendo desde arroz a carne. Del mismo modo tritura, con lo cual pueden realizarse fácilmente batidos de frutas de toda clase.

También puede remover, para que no sea necesaria la acción del usuario mientras se cocina, consiguiendo además un calentamiento homogéneo de los alimentos. De igual manera, es una potente batidora para alcanzar cremas o incluso batir claras de huevo a punto de nieve. Asimismo, este robot amasa, calienta y emulsiona, entre muchas otras posibilidades.

Las recetas únicas de Mis Thermorecetas En Mis Thermorecetas existe un archivo con cientos de recetas, muchas de ellas de creación propia las cuales explican de forma clara y sencilla la preparación de una gran cantidad de platos, postres y bebidas.

Aunque varias de estas recetas están pensadas para llevarlas a cabo con Thermomix, hay bastantes otras que se pueden hacer de la manera tradicional.

Este blog es un sitio ideal para aquellos que disfrutan de innovar y asumir nuevos retos en el momento de cocinar, lleno de consejos y tips que permitirán a sus visitantes aumentar su repertorio de habilidades gastronómicas y, así, poder elaborar platos para toda ocasión.

