Tratamiento de maderoterapia corporal en Crina Rus Beauty Center

viernes, 19 de noviembre de 2021, 13:17 h (CET)

La maderoterapia aporta múltiples beneficios para la salud, entre los que se encuentran la reducción de la celulitis, la estimulación de la circulación y la reducción de la grasa localizada, que contribuyen a drenar los depósitos de grasa en la piel. Este se establece como uno de los tratamientos estéticos y relajantes más buscados del momento.

En el centro estético Crina Rus Beauty Center, se puede acceder a este y otros tratamientos estéticos no invasivos. Se trata de un centro inaugurado hace 5 años que cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia.

¿Cuáles son los beneficios de la maderoterapia? La maderoterapia es un tratamiento que se aplica mediante masajes realizados con instrumentos de madera, cuyo origen es oriental. En primera medida, se buscaba aliviar dolores musculares, pero con la evolución de las herramientas y las técnicas, ahora es una práctica utilizada con fines estéticos y también relajantes.

Al activar la circulación sanguínea y linfática, este tratamiento logra una mejora en el aspecto de la piel, la mejora de retenciones de líquidos y pérdida de volumen.

Su aplicación se suele recomendar a personas con sobrepeso y acumulación de grasa bajo la piel. El efecto que se busca es moldear el cuerpo por medio de la presión que se ejerce con las distintas herramientas de madera. Es ideal, según sostienen los especialistas, combinar la maderoterapia con una rutina de ejercicio físico y una dieta equilibrada.

La sesión de maderoterapia ronda los 60 min de duración. Lo primero que se realiza es una preparación de la piel con aceites esenciales que favorecen la exfoliación.

Los resultados pueden comenzar a percibirse a partir de la primera sesión.

El nr. de sesiones que se aconseja, sería según lo que el cliente quiere conseguir y según la valoración del profesional.

El equipo del centro estético Crina Rus Beauty Center cuenta con esteticistas y profesionales de la medicina estética capaces de aplicar y supervisar este tipo de tratamientos no invasivos. Para el cuidado de la piel, trabajan con marcas de bases y aceites 100% naturales como Alqvimia o Alissi Bronte, líderes del mercado.

El equipo de Crina Rus Beauty Center observa la piel, realiza un diagnóstico y elige tanto los productos como el abordaje terapéutico más adecuado para cada caso.

En síntesis, los beneficios que se pueden alcanzar mediante la correcta aplicación de la maderoterapia incluyen la estimulación de la circulación, la reafirmación y tonificación de la piel y el modelado del contorno corporal. Con el paso del tiempo, se puede lograr combatir la celulitis y la piel de naranja, ya que los masajes contribuyen a drenar y reducir los depósitos de grasas.

En el centro estético Crina Rus, ubicado en Chamberí, Madrid, quienes busquen comenzar con un tratamiento de maderoterapia encontrarán un ambiente relajante, orientado al bienestar y también sumamente profesional.

