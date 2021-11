Gran Via BC relaciona la buena salud física y mental y el espacio de trabajo habitual Comunicae

viernes, 19 de noviembre de 2021, 11:43 h (CET) Lograr un buen lugar de trabajo no solo trata de limpieza y orden sino que conlleva un ambiente de trabajo saludable, equipado con tecnología y otras características que también la productividad y la creatividad La tendencia actual de ofrecer opciones de teletrabajo y en un workspace por igual a los trabajadores es una realidad cada vez más extendida. Aún con esta división, un número creciente de empresas se ha fijado en que la opción de trabajo en un lugar físico continúa con una gran demanda.

Con esta perspectiva, se han querido aplicar muchos cambios que puedan mejorar la experiencia de trabajo en oficina, algo que en Gran Via Business & Meeting Center se ha aplicado desde hace tiempo en toda la oferta de sus espacios de trabajo. Un lugar de trabajo confortable hace que los empleados se sientan cómodos y motivados para alcanzar metas laborales. “Del mismo modo, el espacio laboral puede causar efectos positivos o negativos sobre la salud, bienestar y felicidad de las personas”, explican los profesionales de este centro de negocios de Barcelona.

Su importancia es tal que incluso la OMS (Organización Mundial de la Salud) se ha pronunciado al respecto: Un espacio laboral negativo puede causar afecciones físicas o psíquicas, como ansiedad y depresión, según transmiten desde esta organización.

Para poder combatir esta situación, hay una serie de requisitos que todo espacio ha de cubrir según explican desde el workspace barcelonés: Espacios de trabajo adaptables al número de empleados, Mobiliario moderno y ergonómico, Iluminación natural, Tecnología, Servicios profesionales, Salas de juntas equipadas con todo lo necesario para las reuniones, Vistas atractivas, Lugares de descanso o esparcimiento, Elementos naturales. Y estos aspectos se traducen en:

Productividad

Un lugar de trabajo óptimo contribuye con una mejor concentración; un factor clave para mejorar el rendimiento de la actividad diaria. Toda inversión orientada a lograr un mejor ambiente en la oficina se verá recompensada con una mayor eficacia por parte de los empleados.

Reducción del estrés laboral

A menudo se asocia el lugar de trabajo con situaciones estresantes. Sin embargo, un entorno de trabajo adecuado disminuye el estrés del trabajador: sin distracciones negativas como exceso de ruido, seguro, privado y tranquilo. Así se incentiva la creatividad y un mejor desempeño de sus funciones.

Mayor motivación

La motivación es primordial para que los empleados deseen hacer bien las cosas sin ver sus responsabilidades como una carga.

¿Qué motiva a las personas en su área laboral? Un espacio laboral agradable es un gran estímulo para que los empleados se integren mejor al equipo de trabajo, que alcancen una comunicación efectiva y estén dispuestos a ir más allá de sus funciones.

Por ejemplo, en Gran Via BC ofrecen justamente todo lo necesario para asegurar las mejores condiciones de los trabajadores: las mejores condiciones para sentirse seguros, cómodos y motivados para cumplir los objetivos.

Una plantilla laboral que está a gusto con su lugar de trabajo se integra mejor a nivel empresarial y logra un mayor sentido de pertenencia. Por ejemplo, el respeto entre los compañeros de trabajo, incluso entre superiores, es el reflejo de sentirse bien en la empresa.

Contar con un buen lugar de trabajo puede ser un elemento clave en una estrategia con la finalidad de mejorar el ambiente laboral y fortalecer una empresa y sus resultados.

