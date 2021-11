Black Friday en Cartucho.es Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 11:40 h (CET)

¿El sector de la electrónica es el más demandado durante el Black Friday? Tras el confinamiento, sectores como el de la moda han sufrido un descenso en la demanda, mientras que otros como el de la electrónica se han visto recompensados con la nueva situación y, actualmente, siguen aprovechando ese empuje.

Desde 2010, el año en que una gran empresa de equipos electrónicos decidió traer esta tradición a España, el Black Friday se ha popularizado y ha pasado a ser la campaña más importante del otoño y una de las más importantes del año en muchos sectores. A pesar de tener una presencia importante también en sectores como el de la moda o la cosmética, el Black Friday y el Cyber Monday se centran principalmente en el sector de la electrónica y la informática.

Además, el Black Friday se ha convertido en el día del año con más flujo comercial en e-commerce gracias a que comprar online permite ahorrar tiempo y es mucho más cómodo, ya que no es necesario desplazarse ni hacer colas para poder aprovechar los descuentos que se ofrecen. Esto supone una gran oportunidad, no solo para grandes tiendas online multinacionales, sino también para todas las tiendas online locales de menor volumen.

Al ser una tienda online y estar dentro del sector de la electrónica, en cartucho.es llevan tiempo preparando la campaña de Black Friday para poder satisfacer la demanda de los clientes de la mejor manera posible.

La responsable de tienda de Cartucho.es, Marta Revueltas Zazo, expone: “Queremos estar preparados para dar el mejor servicio posible durante esta campaña que tiene tanta importancia a nivel e-commerce, buscamos diferenciarnos siempre por nuestro servicio centrado en la satisfacción plena de nuestros clientes”.

Para ello, han implementado distintas estrategias para el Black Friday en Cartucho.es. En primer lugar, reforzar el stock durante las semanas previas para poder ofrecer los productos en promoción en un plazo reducido de 24 horas. Optimizar el proceso de logística para agilizar las entregas y la preparación de pedidos, ya que se preocupan por cada paso de la compra, desde que se realiza el pedido en la web, hasta que sale de las instalaciones y llega al cliente.

Asimismo, aumentan las horas de atención al cliente y ventas, además de ampliarlo durante todo el fin de semana entre el Black Friday y Cyber Monday, para poder atender a los clientes en el momento en el que surja cualquier duda o incidencia.

Por último, cuidan el diseño de la web y de los productos ofertados para que la experiencia del usuario sea lo más cómoda posible, además de cuidar que el servidor sea capaz de gestionar el tráfico que pueda entrar en la web.

