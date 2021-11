Emprendedor español gana el premio al mejor crypto influencer del año Comunicae

viernes, 19 de noviembre de 2021, 10:03 h (CET) Daniel Santos, CEO y fundador de Woonkly Labs y conocido como Mr Santos, ha ganado el premio a crypto influencer del año en los Europe AIBC Awards 2021 de Malta El joven empresario Daniel Santos, conocido como Mr. Santos en Youtube, CEO y fundador de woonklylabs.com, ha ganado el premio a crypto influencer del año en los Europe AIBC Awards 2021. El español competía en Malta con personalidades muy relevantes como Tone Vays, John Karony, Richard Buettner, Mohammed Carrim y The Moon Carl. Sin embargo, el apoyo de su comunidad fue más que efectivo y ha recibido el reconocimiento como el crypto influencer del año.

El premio lo recogieron sus compañeros de Woonkly Labs, que se encuentran en el AIBC Summit de Malta mostrando al mundo todas las novedades que llegan en las próximas fechas: kubic.com y woonkly.com. La nueva red social Woonkly.com permitirá a los usuarios mandar mensajes privados y comentar post, así como dar like a los NFTs, guardarlos para verlos luego y explorar entre decenas de categorías.

Por lo tanto, su impulsor Daniel Santos aprovecha ahora para agradecer el apoyo de sus comunidades de YouTube y Woonkly Labs. “Ellos lo han hecho posible. Me siento muy orgulloso de lo que estamos formando todos juntos. Mi comunidad de YouTube, que no para de apoyarme, y a la de Woonkly Labs, que han sido muy activos con la votación. Es un premio muy importante y que nos da más impulso si cabe”, afirma Mr. Santos.

El emprendedor español consigue así un premio internacional que avala su trabajo como influencer y comunicador en su canal de YouTube, que cuenta ya con 300.000 usuarios. Con la economía, política e inversiones como temas principales, Mr. Santos ya planea acometer los retos que tiene entre manos con la mayor efectividad y seguir creciendo de la mano de su comunidad.

