Ufounders celebra el Día de la Mujer Emprendedora dando voz a proyectos liderados por mujeres

Un año más llega el día en el que el ecosistema emprendedor celebra el Día de la Mujer Emprendedora. El origen de este día nace en 2014 cuando Wendy Diamond, una mujer americana consiguió que las Naciones Unidas reconociera el 19 de Noviembre como el Día Internacional de la Mujer Emprendedora El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre los obstáculos y las dificultades que existen en el ecosistema actual para todas las mujeres emprendedoras.

A pesar de que este día lleva años celebrándose, el emprendimiento por parte de mujeres sigue siendo inferior al de los hombres.

El último informe GEM Global muestra que en 2020 las mujeres emprendedoras tienen menos oportunidades (14,4%) y tienen más miedo al fracaso (54%) que los hombres.

Aunque en España la brecha en el emprendimiento se va reduciendo, solo el 14% de las startups españolas son creadas por mujeres según el mapa de Emprendimiento del South Summit.

En Ufounders cuentan con un 21% de mujeres en su ecosistema. Celebrando el día de la mujer emprendedora han puesto en marcha una iniciativa para dar voz a esas valientes que trabajan día a día para llevar sus proyectos al éxito.

Las emprendedores de Ufounders hablan

Al hablar con Patricia González, emprendedora y directora de emprendimiento en Ufounders contó lo positivo que es tener una comunidad tan grande con la que poder estar en contacto. "Esta vez hemos decidido preguntarle a ellas sobre su experiencia emprendiendo y estos han sido los motivos, consejos, retos y problemas con los que se han encontrado".

EL RETO: lanzarse al vacío del emprendimiento

Sobre que significa ser emprendedora todas las mujeres destacan confianza, libertad y empoderamiento, etc. Cada una a su manera cuenta como esta aventura ha contribuido a que se sientan cómodas, libres y seguras con su trayectoria de vida personal y profesional.

Beatriz Sisti , Cofounder de INTEGRALWB habla de tener confianza. "Ser emprendedora para mí es una actitud vital. Es estar viva. Es confiar en mi instinto. Es conocerme cada vez más para poder conocer a los demás".

Raquel García, Cofounder de Globeys, muy en consonancia con Beatriz explica como este proyecto ha hecho que sienta confianza en sí misma. “Siento orgullo de materializar un deseo propio, que, como mujer es lo suficientemente importante como para hacerlo realidad”.

Lourdes Sánchez, CEO de Bellamente libre menciona la libertad como protagonista de su sentimiento. "Es la oportunidad de crear y poder ofrecer a mi comunidad nuevas soluciones a sus situaciones actuales".

Belén Sola, founder de Kuarere está de acuerdo con Lourdes. “Para mi emprender es una de las maneras que he encontrado de expresar mi libertad. Una actitud que me permite desarrollar mis capacidades y explorar mi potencial”.



Violeta Peinado, Cofounder de novia 101 cuenta la importancia de tomar las riendas de su vida. “Significa ser dueña de mi tiempo y tener independencia sobre mis proyectos empresariales".

Respecto a porque han decidido emprender Daniela Amaya, CEO de La Coach del Amor tuvo una respuesta bastante alentadora y motivadora como poco. Cuenta que fue hace varios años cuando llegando a su trabajo miró a su alrededor y se empezó a preguntar si era eso a todo lo que quería aspirar. "Yo no vine a este mundo a estar encerrada aquí, necesito hacer algo diferente, que me llene, que me apasione... Fue así como empecé incursionando en negocios multinivel, después haciendo y entregando comidas fit a domicilio y así seguí hasta dar con lo que hago actualmente".

La historia de Lourdes no se queda atrás. Ella también se vio ante el peligro de estar perdiendo su tiempo mientras trabajaba por el sueño de otra persona que además puntualiza, no tenía nada que ver con su filosofía de vida.



El detonante vino a raíz de un suceso que hizo que ella misma se planteara su futuro en todos los aspectos. "Me quedé embarazada y en el sexto mes perdí a mi bebé de una forma bastante dramática. Me sentí tan vulnerable en aquel momento, sentí que había perdido todos los años más jóvenes trabajando en el proyecto de alguien más y eso me cayó encima como una losa. Solo podía pensar que ni podía ser madre, ni tenía nada propio. Después de mucho leer y reflexionar, decidí darle la vuelta a la situación y de repente sentí que ella, la que iba a ser mi bebé (Celia), quizás había venido para salvarme de lo que yo no era capaz de hacer por mi misma. En ese momento lo dejé todo por lograr cumplir mi sueño y emprender”.

Sin duda una historia más que inspiradora de como una mujer valiente lanzó su propio proyecto llamado Bellamente Libre, creado para cambiar la vida de otras personas mejorando su salud.

A la pregunta por las barreras que existen a la hora de emprender todas coinciden en que emprender es un salto al vacío y si se ha emprendido, se estará de acuerdo con estas luchadoras que hablan de como se han ido encontrando algunos obstáculos a la hora de crear su propio proyecto. Lo bonito es que esto más que frenarles, les ha alentado para seguir cambiando el mundo.

Mónica habla de la necesidad de un cambio de mentalidad en la administración y la sociedad. "Apenas hay incentivos al emprendimiento y sobre todo en los inicios parece que lo que tienes es un hobby y no una empresa".



Daniela sin embargo cuenta los típicos miedos que el emprendedor debe afrontar. "El miedo a no ser capaz, no saber que pasos seguir, que no hay un método exacto que te asegure el éxito. Básicamente más creencias que te impiden avanzar".

Al igual que Daniela, Raquel García lo relaciona directamente con un aspecto muy personal: los sentimientos. “Ha habido momentos en los que por ciertas circunstancias he pensado que no podría salir adelante, que estaba perdiendo el tiempo. Cuando eso ocurre, debes ser lo suficientemente capaz de apartar los pensamientos negativos de derrota y ver lo positivo del error o inconveniente”.



Dayana Muñoz, Cofounder de Hi Club explica la importancia de tener un balance entre tiempo y dinero. "No se puede tener todo. En ciertos momentos he tenido que dedicar más tiempo a Hi Club y en otros he tenido que dejarlo de lado para trabajar y tener un salario 'to pay the bills'".

Violeta sin embargo habla desde su experiencia como madre. “Es un reto constante. La maternidad, la conciliación y ser empresaria es un encaje de bolillos tremendamente difícil".

Absolutamente todas coinciden en que si alguna mujer está dudando en emprender que no lo piensen y lo hagan ya.

Sus reflexiones han sido las siguientes

"Lo primero, que se definan como empresarias. Es lo que son. Y lo segundo: tener ambición. No te lances a emprender para subsistir o para conciliar. Lánzate a emprender para crecer, para tener éxito y para desarrollar una carrera profesional que te llene y te permita, de paso, una vida personal plena", Mónica González, Cofounder de novia 101.

"Que lo hagan ya. Que lo hagan antes de ser madres (si pueden) porque ser emprendedora es tener un bebé al que cuidar y dedicarle mucho tiempo", Violeta Peinado, Cofounder de novia 101.

Lourdes lo tiene claro y cuenta que es duro pero merece la pena “Al igual que la maternidad, es algo sacrificado pero gratificante, cada paso logrado y cada meta alcanzada, merecen el esfuerzo. No te dejes frenar por nada ni nadie”, Lourdes Sánchez CEO de Bellamente libre.

“Ser mujer siempre es una virtud, símbolo de fuerza y coraje, usar todo eso para comenzar un camino que, posiblemente sea el mejor que podáis coger en vuestra vida. Es fundamental tener confianza en una misma y siempre anteponer tu pensamiento positivo a cualquier problema que pueda surgir”, Beatriz García, CEO de Globedy`s.