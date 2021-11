Repara tu Deuda Abogados cancela 58.220€ en Llodio (Álava) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados ha superado la cifra de 60 millones de euros exonerados a sus clientes Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en el País Vasco. Gracias a las gestiones realizadas por Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Amurrio (Álava) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de TC, vecina del municipio de Llodio (Álava), que había acumulado una deuda de 58.220 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deudaexplican su historia: “el origen de su deuda se encuentra en la compra de un coche, ya que recibió un asesoramiento muy deficiente. No le hablaron ni de seguros, ni de intereses, ni del mantenimiento. Se vio envuelta en una espiral de créditos que solicitó para llevar a cabo las reparaciones de un vehículo recién comprado. Pese a los esfuerzos, su situación no mejoraba y tuvo que empezar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su sentencia en la que un juez dicta que queda liberada de sus deudas”.

Desde Repara tu DeudaAbogadosrecuerdan que “el Parlamento aprobó esta legislación en el año 2015 tras la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 en la que le invitaba a poner en marcha la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para la cancelación de la deuda de particulares y autónomos. En estos momentos, contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa”.

Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez son más personas las que solicitan acogerse. Más de 16.000 particulares y autónomos han iniciado el proceso con el despacho para iniciar una segunda vida y tener esa segunda oportunidad a la que hace referencia la ley.

Otros países, como Francia -donde la ley lleva vigente más tiempo-, están gestionando 100.000 casos anuales. Se trata, por tanto, de una legislación con mucho recorrido en nuestro país y a la que podrían acogerse muchas más personas de las que lo saben, especialmente como consecuencia de la crisis económica provocada por la COVID-19.

Repara tu Deuda Abogados ha logrado desde que comenzó su actividad la cancelación de más de 60 millones de euros de deuda a sus clientes, liberando a muchas personas en situaciones desesperadas que estaban abocadas a estar pagando sus deudas durante toda su vida, sin además poderlas liquidar totalmente.

En este tiempo, el despacho de abogados ha logrado un 100% de éxito en todos los casos presentados ante los juzgados. Hay que decir que las sentencias se pueden consultar ya que están accesibles en la página web para cualquier persona interesada en conocer los detalles de las razones esgrimidas por los jueces.

Para que estas personas puedan estar amparadas por esta legislación, han de cumplir con una serie de requisitos previos. Entre ellos, el fundamental es demostrar que son deudores de buena fe, esto es, que no han ocultado bienes ni ingresos y que son colaboradores en todo momento del proceso. Además, no pueden haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años, el importe debido no puede ser superior a los 5 millones de euros y deben haber intentado un acuerdo para el pago a plazos de la deuda. Será un juez el encargado de verificar que se cumplen los condicionantes para darle una segunda oportunidad al deudor.