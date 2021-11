La cocina ibicenca presente en San Sebastián Gastronomika

Cuatro chefs deslumbran con una degustación en la que se demuestra que la gastronomía de Ibiza apunta alto.

La gastronomía de Ibiza ha estado presente, por primera vez, en San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos gastronómicos más importantes a nivel nacional e internacional, en una acción promocional a cargo del Ayuntamiento de Eivissa y del Club de Producto Eating in Ibiza de Fomento del Turismo y organizada por NM Events in Ibiza.

Los chefs de los restaurantes de la ciudad de Ibiza, Can Alfredo (Catalina Riera), Eat is Life (Paulina Mauvecín), La Gaia (Óscar Molina) y Re-Art (David Reartes) han tenido la suerte de reunirse en la XXI edición de San Sebastián Gastronomika y ser los encargados de dar a conocer a 40 profesionales la calidad de la cocina ibicenca, ya que fueron los galardonados de la Primera Gala de Premios Gastronómicos de la ciudad de Ibiza, que obsequió a estos ganadores con esta magnífica experiencia.

Benjamín Lana, Director General de Grupo Vocento, arrancó inaugurando la ponencia ibicenca con el vídeo promocional ‘Vuelve a sentir Eivissa’ donde se promociona la gastronomía, los espacios culturales y patrimonios de la ciudad y seguido de otro vídeo del Club de Producto Eating in Ibiza.

“Consideramos que tenemos un sector gastronómico en la ciudad que es un reclamo maravilloso como destino turístico-gastronómico”, aseguró la concejala de Turismo de Ibiza, Dessiré Ruiz.

David Reartes comenzó la demostración culinaria basándose en la Ibiza púnica. Crackers de semilla de xeixa y kuzu de limón fueron sus dos platos de degustación basados en la Ibiza púnica.

A continuación, Paulina Mauvecín presentó su filosofía de vida y de su restaurante Eat is Life: “Somos lo que comemos“. Así pues, demostró que “comer sano también es comer rico” con las siguientes recetas: pollo con pesto de hierbas limón y rúcula, avena de cebolla al horno, nueces y arándanos y por último, un ceviche de coliflor y mango.

El chef Óscar Molina expuso la técnica que hacen servir en su restaurante La Gaia: fine dining. Molina quiso llevar hasta San Sebastián el atún mediterráneo en forma de sabayonne, acompañado de sal de hibiscus y tomate encurtido con yemas de erizo de mar. Su demostración acabó con una preparación de huesos con sal y caviar.

Catalina Riera, chef de Can Alfredo, representó la cocina netamente ibicenca elaborando la tradicional “Salsa de Nadal”. Un plato que, recordó: “es de mucha alegría”. Además, aclaró que: “lo que se come en mi casa, se come en Can Alfredo”.

Todos los comensales aseguraron quedarse “con muy buen sabor de boca” (y nunca mejor dicho). Por lo que la primera ponencia ibicenca en San Sebastián Gastronómika “fue todo un éxito”, aseguran los chefs de Ibiza quienes agradecieron una vez más al Ayuntamiento de Ibiza, a Fomento del Turismo y a Dessiré Ruiz por haberles dado esta magnífica oportunidad.