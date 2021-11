¿Qué sería del mundo sin música? Un nuevo éxito en la carrera musical de Gabriela Franco y Eduardo Murillo, dos grandes artistas internacionales José Luis Ortiz

viernes, 19 de noviembre de 2021, 09:20 h (CET) Santa Cecilia, patrona de poetas, músicos e invidentes. ¿Qué sería de nuestro mundo sin la poesía, sin la música? Películas memorables como Casablanca, Love Story, Memorias de África sin sus memorables bandas sonoras; trayectos sin hits sonando en la radio, como “Sabor latino” o “Si no supiste amar”; niños llorando sin su nana, pues no pueden calmarse; el día de los cumpleaños sin su himno. En definitiva, un mundo carente, vacío de melodías, armonías e interpretación musical. Algo impensable, un mundo triste y gris. La música es algo fundamental en esta vida y nuestro mundo es la herramienta de la solidaridad, de la unidad, del compromiso.

Es la única herramienta de la que disponemos para derribar todo tipo de fronteras, políticas, de raza, sociales y nos une en la distancia. Ese instrumento que hasta los sordos pueden disfrutar, sentirla, emocionarse, leerla a través de sus vibraciones. Es el camino que nos conduce a la emoción, al amor.

Nuevamente la gran artista, solidaria donde esté, ¡una voz magistral!, que recorre Estados Unidos, Centro América, Sudamérica y medio mundo como es Gabriela Franco nos vuelve a emocionar con la versión del famoso tema “Me!”: (https://drive.google.com/file/d/1KEmRwZBBPEr203PyPpbovADplxqIf5z1/view?usp=sharing), de la famosisíma Taylor Swift, junto al destacado músico y cantante Joel Murillo, hermano de Eduardo Murillo, director de la prestigiosa E-MusicProductions y que se lanzará en todas las plataformas de streaming, y estrenará, oficialmente el 22 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Música.

Un nuevo éxito en la carrera de estos dos grandes artistas internacionales. Un tema que habla de la individualidad de cada uno de nosotros y que Gabriela Franco, con la música, este talento que ella domina y que usa para proclamar y entregarlo a los demás como un canto a la felicidad y al amor, ha sabido versionarlo con estilo propio. Gracias a ambos por ese maravilloso regalo que nos ofrecéis a todo el mundo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué sería del mundo sin música? Un nuevo éxito en la carrera musical de Gabriela Franco y Eduardo Murillo, dos grandes artistas internacionales Dani Martín homenajeará a El Canto del Loco en Río Babel 2022 C.Tangana y Residente también encabezan la nueva edición del festival de Madrid Tomás Jesús Ocaña conquista el XXXII Premio Jóvenes Compositores 2021 Fundación SGAE-CNDM Con su obra ‘Y sin embargo, es necesario…’, se impuso ante otros tres compositores en la final celebrada en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid La SGAE celebra ‘El latido flamenco’ El próximo 16 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, se celebrará una mesa redonda, un concierto acústico y una conferencia bailada en Sevilla Still Morris en Valencia: 28 de octubre en 16 Toneladas El intérprete y su banda han actuado ya tres veces en Valencia y esta vez vuelve con un repertorio fresco y potente, con canciones que navegan entre el pop, el rock y la cançó catalana