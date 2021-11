¿Cuáles son las ventajas de Wiselynx? Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una labor crucial para todas las empresas es llevar un control y un registro de las entradas y salidas de los trabajadores.

Con la llegada de la era digital, este registro es aún más sencillo gracias al desarrollo de nuevas aplicaciones que permiten hacer el proceso de forma rápida y eficiente. En España, Wiselynx es una compañía especialista en ofrecer soluciones digitales a través de Wise app, una nueva aplicación móvil que registra la jornada laboral. Además, ofrece comunicación en tiempo real entre los empleados, firma digital de documentos oficiales importantes, etc.

Wise app es la nueva aplicación móvil de Wiselynx para el control empresarial En muchas compañías se presenta el problema de que estas no cuentan con una herramienta digital para controlar la entrada y salida de sus empleados. Asimismo, llevar a cabo el control de ausencia de forma manual puede no ser el método más efectivo, ya que supone una considerable pérdida de tiempo de los trabajadores y dinero de la empresa.

Para solucionarlo, Wise Lynx ha desarrollado una aplicación móvil que permite a pequeñas, medianas y grandes empresas tener un control de sus registros. Su objetivo es ayudarles no solo a reducir tiempo y dinero, sino también a protegerse de las sanciones del estado y cumplir con las normativas empresariales. Además, este tipo de aplicaciones que controlan la entrada y salida de cada persona son esenciales para brindar una mayor protección a la empresa y a los trabajadores. De esta manera, todos se ven beneficiados tanto en la carga de trabajo como en el nivel de seguridad.

Razones por las que se debe elegir a Wise app entre la competencia Una de las características más significativas de esta app creada por Wiselynx es que es totalmente gratuita y se adapta a todo tipo de empresa. Esta incluye diferentes funcionalidades de gran utilidad como el ya mencionado control de fichajes mediante geolocalización (entradas, pausas y salidas). Además, posee un calendario laboral para conocer los días festivos y vacaciones de los trabajadores.

Wise app también dispone de funciones para mejorar la comunicación corporativa como la mensajería en tiempo real y la gestión empresarial, a través de usuarios administradores. Otra ventaja de esta aplicación es que brinda la tranquilidad a los empleados de que sus archivos y documentos importantes son resguardados en su perfil dentro de la misma. Por otra parte, tiene como gran beneficio el permitir realizar firmas digitales de documentos de carácter oficial en el territorio español.

Actualmente, muchas empresas confían en Wiselynx por ofrecer a sus usuarios una poderosa herramienta digital para llevar el registro de entradas y salidas laborales. Su equipo de desarrolladores y su experiencia en el sector empresarial les han convertido en una gran opción para realizar esta tarea de forma rápida y eficiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.