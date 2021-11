¿La solución al hambre en el mundo? Jesús Domingo Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:33 h (CET) La modificación genética de los alimentos puede salvar la vida a muchas de las 24.000 personas que mueren de hambre cada día.



Según Naciones Unidas, 24.000 personas mueren de hambre cada día en el mundo y de ellas 18.000 son niños y niñas de entre uno y cuatro años. Para hacer frente a esta situación, la Ingeniería Agrícola y Agronómica juega un papel fundamental, con el desarrollo de diferentes tecnologías agrarias y agroalimentarias con el objetivo de que más alimentos puedan llegar a todo el mundo.

Es conveniente recordar que con el paso de los años, el planeta cuenta cada vez con menos recursos, cosa que perjudicará el acceso y reparto de alimentos en amplias zonas del planeta. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el rendimiento de los recursos, la calidad de los productos que se extraen de la tierra y la adaptación de los cultivos a las condiciones agronómicas y especialmente al cambio climático.

En este escenario, los ingenieros nos estamos enfrentan al reto de utilizar y desarrollar las nuevas tecnologías, para mejorar los procedimientos de desarrollo genético de los alimentos. Esta técnica da como resultado la mejora genética de los alimentos, que permite mantener una alimentación segura, de calidad y asequible para todos, al mismo tiempo que proporciona un mayor aprovechamiento, rendimiento y alcance de los recursos.

Recordar que esta metodología se remonta a “La Revolución Verde”, en la década de los 60 del siglo pasado, cuando Yuan Longping, Ingeniero Agrónomo chino, consiguió obtener híbridos de arroz, mejorando la alimentación de millones de personas y evitando la terrible lacra del hambre que se estaba registrando en China. Su trabajo supuso un gran cambio de la agricultura moderna y de la producción global de alimentos, con la incorporación de una serie de investigaciones, desarrollos e innovaciones tecnológicas.

Tras el fallecimiento el 22 de mayo de 2021 de Yuan Longping y con motivo del Día Mundial de la Alimentación, para honrar la memoria, el Instituto de la Ingeniería de España ha celebrado la jornada “Alimentos seguros ahora, para un futuro saludable”. En el encuentro se presentaron las diferentes formas en las que la ingeniería puede ayudar al objetivo de acabar con el hambre en el mundo y compartieron los datos más actuales de la situación alimentaria en los diferentes países. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La asignatura pendiente del centro-derecha: déficit en propaganda e información Ya no es que los dirigentes del PP hayan perdido el norte en unos momentos trascendentales para el partido, es que, cuando han acertado, han sido incapaces de explotar el éxito Preparando incompetentes La Enseñanza en España la han degradado hasta el punto que han eliminado la excelencia y todo deseo de superación El valor del esfuerzo No podemos dar títulos a diestro y siniestro sin tener aprobadas todas las asignaturas. Estamos jugando con el futuro de los jóvenes Los talentos ​Pienso que ante cualquier duda moral o simplemente de sentido común, debo recurrir a Los Evangelios o al Quijote. Es factible que allí encuentre la respuesta ¿Vuelven los españoles de los años 30? Hoy sabemos que siguen existiendo muchas cosas que mejorar en nuestro país. Una de ellas es quitar caretas de los falsos justicieros