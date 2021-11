La gobernanza global o NOM, son los mayores esclavos

Sí, he dicho bien, La Gobernanza Global, o sea El Nuevo Orden Mundial, son los mayores esclavos de la historia de la humanidad; y esta tajante afirmación, se puede hacer, viendo el comportamiento de esos seres maléficos seducidos por Satanás; no tienen paz ni sosiego, se pasan las noches en vela maquinando nuevas leyes que les produzcan más dinero y más poder, y esto lo estamos viendo a diario con las leyes que se promulgan y la actuación que proyectan para el futuro, ¡Menuda penitencia!

El ciudadano normal, que se pasa el día currando para sostener su familia, aunque viva estrechamente en el sentido económico, vive en paz y con el amor de su familia. Esta realidad es tan antigua como la sociedad, desde el Paraíso Terrenal, donde la serpiente infernal les dijo: “Seréis como dioses”. Estos maléficos seres niegan la existencia de Dios, ellos son los dioses, ávidos de poder y amontonando riquezas a costa de empobrecer a muchos millones de seres humanos. Si no rectifican, como se tienen que morir, su destino es el fuego eterno, fuego que no se apaga, que no es material sino moral, por que dice la Biblia: “Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno”.

Por tanto se manifiesta claramente que Dios no ha hecho un lugar para castigar al ser humano, el Infierno no es un castigo corporal, con llamas abrasadoras, sino una situación moral, de un fuego abrasador que consiste en que en la eternidad no podrán ver el Rostro de Dios, que es una felicidad inenarrable para el ser humano mientras vive, que es el fin para el cual Dios creó al hombre.

Por tanto estos seres seducidos por Satanás por muchos bienes que atesoren y poderes mundano, son unos pobres esclavos, que llevan camino, si no se arrepienten, después de lo efímero de la vida humana, que es como “una sombra que pasa”, de una eternidad de sufrimiento. Esta doctrina cristiana es la que sustenta la esperanza de la persona durante esta vida: la felicidad eterna.