Síntomas del incendio Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:10 h (CET) “Es de una indecencia extraordinaria” le dijo Dña. Macarena Olona al periodista Max Pradera , que le deseaba un cáncer. El innecesario enfrentamiento entre nuestro triste presidente del Gobierno y D. Santiago Abascal , acerca de si éste último se había vacunado o no, demuestra que tanto Max Pradera como Pedro Sánchez están infectados de la misma enfermedad: el de la poca clase, el poco nivel intelectual, la escasa altura humana de estos, y la de todos aquellos que le hacían palmas en la Cámara de los Diputados.

Y yo me pregunto:”¿Esta afección a qué será debida: a la ira, al odio, al rencor que les produce ver que se les acaba el chollo? Y por otra parte, ¿Cómo se puede hacer palmas al mal gusto? Opino que es lícito defender enconadamente las posturas políticas, pero llegar a desear la muerte o bromear con la salud del otro, es inaceptable. Por eso, por el bien de España, de los españoles y por el propio bien de ellos mismos, espero y deseo que termine pronto la evidente agonía que consume a este quemado Gobierno Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La asignatura pendiente del centro-derecha: déficit en propaganda e información Ya no es que los dirigentes del PP hayan perdido el norte en unos momentos trascendentales para el partido, es que, cuando han acertado, han sido incapaces de explotar el éxito Preparando incompetentes La Enseñanza en España la han degradado hasta el punto que han eliminado la excelencia y todo deseo de superación El valor del esfuerzo No podemos dar títulos a diestro y siniestro sin tener aprobadas todas las asignaturas. Estamos jugando con el futuro de los jóvenes Los talentos ​Pienso que ante cualquier duda moral o simplemente de sentido común, debo recurrir a Los Evangelios o al Quijote. Es factible que allí encuentre la respuesta ¿Vuelven los españoles de los años 30? Hoy sabemos que siguen existiendo muchas cosas que mejorar en nuestro país. Una de ellas es quitar caretas de los falsos justicieros