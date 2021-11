El poder de la tranquilidad y en el equilibrio en el día a día de las personas, por Yobanca Castro Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 18:18 h (CET)

El estrés, la ansiedad, las angustias y preocupaciones constantes, hacen que el organismo se vuelva indefenso y más propenso a enfermedades. Además, a nivel mental o emocional, la persona puede desarrollar depresión o trastornos de pánico. Encontrar la tranquilidad y equilibrio es necesario para tener paz mental y lograr una vida sana.

En ese sentido, Yobanca Castro ofrece asesoría especializada y personalizada para combatir la ansiedad y el estrés, contribuyendo a mejorar la salud, las emociones y lograr una vida más serena y plena, impactando de manera importante en la salud general.

Bases fundamentales para una vida sana: la tranquilidad y equilibrio El estrés surge cuando alguna situación externa demanda una respuesta del cerebro o del organismo de una persona. Ante una situación de peligro, el organismo entra en un estado de alarma en el cual se liberan hormonas y se producen cambios fisiológicos importantes, entre los que se encuentran el aumento de la frecuencia cardíaca y alteración del sistema inmune. Por su parte, la ansiedad es un sentimiento de miedo, preocupación o malestar. Tanto el estrés como la ansiedad son necesarios para hacer frente a una situación difícil de manera oportuna. El problema surge cuando son experimentados diariamente o de forma continua por una persona, ya que el cuerpo no logra recuperarse entre un episodio y otro.

Es por ello que deben buscarse actividades que permitan encontrar la tranquilidad y el equilibrio necesarios para lograr una vida plena y saludable. Yobanca Castro ofrece sesiones personalizadas para ayudar a controlar el estrés y la ansiedad.

Construir una vida basada en la tranquilidad con Yobanca Castro Las sesiones ofrecidas por Yobanca Castro son muy completas y ayudan a los participantes a lograr una vida plena y armónica, basada en encontrar la tranquilidad y equilibrio. Si bien es cierto que es imposible eliminar por completo el estrés y la ansiedad, si se puede aprender a controlarlos y evitar que su aparición continua afecten el organismo y den paso a enfermedades.

También será posible aprender técnicas para manejar el estrés y la ansiedad, con la finalidad de lograr la tranquilidad y el equilibrio necesarios en la vida. Finalmente, se ofrece una lectura personalizada de los Registros Akáshicos, con la finalidad de descubrir aquello que no le permite prosperar y así poder trabajar en ello.

Yobanca Castro ofrece oda la información necesaria para apuntarse en las sesiones por un precio bastante accesible. Cuentan con una garantía de 15 días, en la cual si la persona no se siente satisfecha con el programa, se le devolverá su dinero.

