El Reglamento sobre el Certificado COVID Digital de la UE, por Datcon Norte Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 19:00 h (CET)

El impacto del COVID-19 se ha hecho notar en todo el mundo. Continentes enteros han elaborado nuevas normativas a nivel nacional e internacional con el objetivo de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de protegerse ante posibles nuevas olas de contagio.

Un ejemplo de ello es el Reglamento sobre el Certificado COVID Digital de la UE, una acreditación digital que muestra si una persona ha sido vacunada contra el COVID-19, si se ha hecho una prueba y ha resultado negativa o si se ha recuperado completamente del virus. Datcon Norte, una compañía experta en protección de datos, ofrece más información acerca de este reglamento en su web.

¿Qué es el Certificado COVID Digital de la UE? El 11 de marzo del año 2020, la OMS hacía pública su evaluación que calificaba el COVID-19 como una pandemia. Ante esta situación y con el fin de limitar la propagación del virus, los estados pertenecientes a la Unión Europea adoptaron medidas que, entre otras cosas, repercutían en el derecho de las personas a residir y circular con libertad. Estas restricciones incluían la entrada a estos países e incidían en los requisitos que se les exigían a los viajeros, como el cumplimiento de la cuarentena, prueba de detección del COVID-19, etc.

No obstante, la Unión Europea ha dado un paso más allá con la implementación de un marco común que consiste en la expedición, verificación y aceptación de un Certificado COVID Digital. Esta es una acreditación que se expide de forma gratuita con información del pasajero. Detalla si este se encuentra vacunado, si ha resultado negativo en la prueba del COVID-19 o si se ha recuperado satisfactoriamente después de padecer la enfermedad, eliminando así antiguas restricciones.

Otros detalles sobre el Certificado COVID Digital de la UE La normativa para el uso de este certificado es obligatoria en todos los países miembros y será válida en los países pertenecientes a la UE y en los que conforman el Espacio Económico Europeo, aunque no sean miembros de la UE, como Islandia, Noruega y Suiza, entre otros. El certificado será válido hasta que la OMS declare oficialmente el fin de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, en vista del aumento notable de los ciberataques, el robo de la identidad y la falsificación de este documento, la empresa especialista en protección de datos Datcon Norte ha elaborado algunas recomendaciones necesarias para garantizar la seguridad de los datos de este certificado.

Algunos de estos consejos son poner en conocimiento de las autoridades cualquier funcionamiento anómalo y acceder al certificado solo desde la aplicación móvil y desde el smartphone del propietario, teniendo cuidado de a quién se le muestra. Finalmente, es recomendable asegurarse de no dejar la app abierta en segundo plano y acceder a ella utilizando alguna medida de seguridad, como huella digital, contraseña, detección facial, etc.

