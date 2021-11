La automatización de puertas residenciales con los servicios de ASSA ABLOY Emprendedores de Hoy

En términos de accesibilidad, seguridad e higiene, contar con sistemas que automaticen los puntos de entrada o salida a un edificio es beneficioso. Además, los accesos y puertas de cualquier edificación deben estar diseñados pensando en la seguridad, funcionalidad o el tráfico del lugar.

La empresa ASSA ABLOY se especializa en la automatización de puertas residenciales y de muchos otros usos, las cuales permiten a las personas avanzar sin interrupciones. Esta compañía cuenta con una amplia experiencia en soluciones de entrada muy prácticas que posibilitan un máximo rendimiento, tanto en los negocios como en el hogar.

Puertas automáticas para comunidades de vecinos Automatizar las puertas de las comunidades de vecinos permite un aumento en la seguridad de los edificios y condominios, ya que se cuenta con un control total de toda entrada. Asimismo, gracias a la automatización, los residentes no tienen por qué sacar las llaves para abrirse paso, ni preocuparse por el cierre adecuado de cada acceso. Con el fin de posibilitar la entrada de los habitantes, ASSA ABLOY dispone de varios dispositivos de apertura segura, desde aplicaciones para el teléfono móvil, hasta mandos a distancia o llaves de proximidad.

Los mecanismos batientes y con sensores de activación sin contacto habilitan el paso a través de los accesos sin tener que hacer ningún esfuerzo físico, creando una experiencia mucho más agradable. La comodidad es importante cuando, por ejemplo, los residentes transportan bolsas o paquetes pesados, así como para personas mayores o con algún tipo de diversidad funcional. Además, esta clase de tecnología reduce la necesidad de contacto con manillas o superficies, lo cual contribuye a la higiene de las comunidades.

Un servicio diverso e integral ASSA ABLOY es un socio especializado que presta apoyo y asesoría durante todo el proceso de construcción, desde el diseño y la instalación hasta el servicio técnico y la modernización. De tal modo, cuentan con un amplio catálogo de puertas automáticas peatonales de cristal: correderas, batientes y giratorias. Todas ellas, ofrecen muchas opciones de mejorar y asegurar la accesibilidad, seguridad y comodidad de cualquier edificio.

De igual forma, esta empresa dispone de equipos técnicos, experimentados y especializados, los cuales están siempre al servicio de los clientes y sus puertas. De este modo, los accesos ya no serán una preocupación para los residentes o encargados de la seguridad en las comunidades de vecinos.

Disponer de accesos que brinden funcionalidad, confort y tranquilidad son un factor importante en toda vivienda. De esta manera, contar con una empresa como ASSA ABLOY garantiza la solidez que solo puede brindar un proveedor de nivel mundial, combinada con las ventajas prácticas y el cuidado de expertos que dan soporte local.

