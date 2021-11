La innovadora terapia facial, InLab Pen, que ofrece InLab Medical Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 17:53 h (CET)

Uno de los campos que se mantiene en continua evolución e innovación es el sector de la belleza y la medicina estética. La finalidad es poner a disposición de los consumidores distintas opciones para cuidar la piel y tratar el envejecimiento cutáneo, tanto en el rostro como en el cuerpo.

InLab Medical es una empresa española dedicada al desarrollo de productos cosméticos, que se ha convertido en un gran referente en la industria estética, ya que ofrece algunas de las mejores herramientas desarrolladas con tecnología punta y productos, como los viales estériles, formulados con los ingredientes activos más potentes.

Uno de los dispositivos más exitosos y demandados de InLab Medical es el InLab Pen. Se trata de un dispositivo con forma de lápiz, no invasivo, que estimula la piel y aumenta su permeabilidad en un 80% a través de la micropunción, proporcionando resultados de rejuvenecimiento, elasticidad e hidratación sin precedentes.

La eficacia de InLab Pen Dentro de los procedimientos estéticos, los que causan menos dolor y mejores resultados son los favoritos de los usuarios. Es en estos criterios en los que los profesionales de InLab Medical han basado el desarrollo de rutinas cosméticas realizadas con el InLab Pen.

En estas rutinas se combinan viales esenciales para la piel, como viales de proteínas, vitamina e hidratación, junto con otros viales más específicos para tratar cada caso, como pueden ser los tensores o los despigmentantes, en casos en los que se requiera tratar las manchas de pigmentación.

InLab Pen conseguirá que los activos de estos viales penetren más profundamente, además de estimular la microcirculación, la producción de colágeno, elastina y glucosaminoglicanos, así como aumentar la firmeza y densidad de la piel. De uso fácil y cómodo, el InLab Pen conseguirá unos resultados sin igual.

Expertos en investigación y biotecnología cosmética InLab Medical es una compañía española, innovadora, joven y comprometida con el medioambiente. Su personal técnico cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y biotecnología para el desarrollo de cosméticos de gran calidad en la industria.

Esto le ha permitido posicionarse como una de las empresas líderes en la industria cosmética, ofreciendo los tratamientos y productos cosméticos más novedosos y punteros que, por supuesto, no están testados en animales.

InLab Medical es ampliamente reconocida en países como Canadá, Rusia, China, Marruecos y Oriente Medio, donde sus productos han ganado una gran popularidad por su tecnología y efectividad.

