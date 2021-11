¿Cómo reconocer un abuso bancario?, por Víctimas del Crédito Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 18:00 h (CET)

Desafortunadamente, cada año más personas se convierten en víctimas de contratos bancarios con cláusulas abusivas que acaban convirtiéndose en una pesada carga para quienes acceden a estos.

La razón del aumento de estas situaciones se debe a que no siempre es sencillo para las personas detectar los abusos bancarios y cuando logran hacerlo, se encuentran ya envueltos en altos intereses y deudas que se hacen cada vez mayores. Víctimas del Crédito es una plataforma compuesta por abogados expertos en derecho bancario creada para ayudar a quienes han sido afectados por estos abusos.

¿Cómo detectar contratos bancarios abusivos? Por lo general, los abusos en las cláusulas bancarias pasan desapercibidos entre muchas personas. Sin embargo, hay ciertos elementos que se pueden tener en cuenta en el momento de solicitar algún producto financiero para evitar posibles abusos. Desde 2013, las quejas hechas al Banco de España por abusos en cláusulas de suelo aumentaron en más de un 140%, lo que demuestra que cada vez más personas son víctimas de ello.

Una de las características de los contratos abusivos es que sus disposiciones no se han negociado de manera individual, sino que estas son impuestas por la entidad financiera. Es decir, que son condiciones preestablecidas por el banco que generan un notable desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes.

Otras formas de reconocer un abuso bancario es que establecen límites a algunos derechos de consumidores, se ofrecen al usuario garantías desproporcionadas y carece de reciprocidad entre obligaciones y derechos. No obstante, siempre es necesario poder analizar cada caso en concreto para determinar de manera precisa si efectivamente se está ante cláusulas de este tipo.

Una solución profesional a los abusos bancarios Es importante poder identificar cuándo se está presentando una cláusula abusiva antes de sufrir las consecuencias de las mismas. Ante esta situación, lo recomendable es acudir a profesionales que puedan proveer una solución efectiva y ayudar al afectado a liberarse de las cargas que imponen estas cláusulas. Víctimas del Crédito es precisamente una empresa de asistencia al consumidor, un despacho de abogados que ofrece ayuda a nivel nacional a quienes necesitan hacer la anulación de contratos de préstamos y/o tarjetas de crédito debido a cláusulas abusivas.

Llevando a cabo las reclamaciones correspondientes en lugar de sus clientes, Víctimas del Crédito se establece como una salida legal y efectiva para librarse de la pesada carga de haber caído en contratos bancarios no transparentes. Siguiendo las recomendaciones anteriores y con la ayuda y asesoría de sus profesionales, será muy difícil que alguien vuelva a ser víctima de estos abusos.

