Reducir la contaminación para superar la prueba de gases en ITV con Eco Carburante Motor

jueves, 18 de noviembre de 2021, 17:05 h (CET)

Actualmente, es muy difícil lograr que los coches superen la inspección técnica vehicular, también conocida como ITV. Los vehículos, aceites y carburantes de hoy en día no están pensados para una combustión eficiente y amigable con el medioambiente, por lo que es muy común que en la mayoría de las ocasiones el resultado sea la propagación de humos negros, carbonilla y gases nocivos.

Empresas como Eco Carburante Motor ofrecen soluciones innovadoras ante este tipo de problemas a través de la creación de carburantes, ahorradores de combustible, limpiadores de carbonilla ecológicos y aditivo gases ITV, los cuales cuentan con una gran nivel de aceptación, de tal manera que ha logrado captar la atención de organizaciones como la ONU para crear proyectos en conjunto.

Disminuir la contaminación ambiental con fórmulas ecológicas La mala combustión de los coches ha sido un problema regular durante la última década, especialmente en países como España donde cada vez resulta más complicado aprobar la ITV con buenos márgenes debido a la alta emisión de gases que desprenden los vehículos. Además de contaminar el medio ambiente, estos ven sus motores afectados por el mal funcionamiento.

Tras muchos años de estudios en formación mecánica, y con el objetivo de encontrar una solución a esa problemática tan recurrente, José Antonio Martínez (CEO de Eco Carburante Motor) encontró que el problema se hallaba en la cámara de combustión del coche, la cual no interactuaba correctamente con el carburante del mismo.

De esta manera, decidió dedicar sus esfuerzos para crear un producto como el Eco Limpiador Carbonilla, que además de corregir esta deficiencia, es totalmente ecológico. Para conseguirlo, modificó ciertos elementos de la estructura molecular del carburante tradicional, siempre respetando la formulación química habitual para apegarse a la normativa gubernamental.

Eco Limpiador Carbonilla: la solución para la ecoconducción Una de las razones por las que la línea de productos limpiadores de Eco Carburante Motor es tan exitosa a pesar de llevar poco tiempo en el mercado se debe a su eficiencia como aditivo gases ITV. Desde su lanzamiento, el mismo ha mostrado ser capaz de reducir entre un 90% y 95% de las partículas de carbonilla y gases nocivos que emiten los coches, independientemente de la marca, tipo o modelo del mismo. Esto quiere decir, que al momento de presentar la prueba del ITV, el vehículo será capaz de superarla con márgenes bastante amplios.

El Eco Limpiador Carbonilla es una fórmula tecnológica y sofisticada que, además de proteger al medio ambiente, es capaz de limpiar y proteger aforadores atascados, filtros de gasoil colmatados, inyectores defectuosos o gripados, así como bombas inyectoras desvirtuadas, entre otros fines.

Gracias a esta propuesta tan innovadora, así como a los bajos costes de los productos, la línea de Eco Limpiador Carbonilla de Eco Carburante Motor en definitiva se posiciona como una de las mejores alternativas en el mercado, con la cual será posible mejorar el rendimiento del coche de manera completamente ecológica.

