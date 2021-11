Aislarse para pensar, el poder del silencio con Edoardo Zeloni Magelli Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 18:00 h (CET)

En el contexto de una sociedad de gritos, saturada de información ruidosa y perturbadora, Edoardo Zeloni Magelli, padre de la psicología primordial, presenta una propuesta. Se trata del poder del silencio, una práctica que este escritor desea compartir con la sociedad y que califica como “el poder del arte que nutre la sabiduría”.

El profesional en técnicas de entrenamiento para la mente afirma que explotar el poder del silencio es algo que el cerebro humano necesita para descongestionarse. Sin embargo, es una práctica que implica un lujo para todos, “pero que muy pocos se pueden dar, debido al convulsionado mundo de la actualidad”.

Razones para explotar el poder del silencio El investigador revela que en el cerebro humano hay procesos que solo se pueden completar con el silencio, como organizar la información importante. De esta manera, se desecha lo no esencial para activar las energías terapéuticas internas. Se trata de un proceso de purificación real que limpia la mente.

Al activar esas energías se disuelven las tensiones y se calma el alma, eliminando sensaciones como el estrés, que impiden tener una percepción clara del entorno. Como resultado de ello, el proceso hace a la persona más inteligente, creativa y segura de sí misma. Adquiere un poder de análisis mucho más agudo y asertivo.

El poder del silencio también es importante en momentos en los que se necesita reorientar el rumbo de la vida. El estado emocional que proporciona contribuye a la autorreflexión. Ello ayuda a encontrar los puntos de referencia necesarios para reconfigurar la agenda de actividades en función de objetivos más claros.

Aprender a aislarse para pensar Edoardo Zeloni Magelli es un investigador de la mente humana, la cual ha estudiado desde el año 2003 en todas sus formas. Sus análisis han destacado mediante toda una obra literaria, seminarios y contenidos que le han permitido obtener el reconocimiento internacional. Afirma haber creado un nuevo protocolo científico con particulares estrategias para incrementar el poder de la mente.

Dentro de esas estrategias añade ahora el silencio, como una poderosa arma para hallar nuevas formas de pensar y actuar. Para lograrlo, recomienda practicar el aislamiento “para pensar en silencio en medio de la naturaleza”. Asegura que el estar en este entorno ayudará a recargar la mente, el cuerpo y el espíritu. Esto no solo traerá beneficios mentales, sino también físicos.

Advierte que la purificación de los pensamientos y la recarga del alma implica reconfigurar la mente y eliminar programas que podrían estar consumiendo energías esenciales. Esto es importante para personas que han sentido en algún momento que algo les impide avanzar, pero no logran identificar qué es. Eso es justamente lo que trabaja la Psicología Primordial, ya que según Zeloni Magelli, proporciona las herramientas para aprovechar los recursos que existen dentro del cerebro de todos.

