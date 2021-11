Taste it, un comercio donde comprar fruta y verdura online directamente del agricultor Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 16:51 h (CET)

La compra online de alimentación se ha convertido en la opción de muchas personas, pasando a ser una práctica cada vez más frecuente en España. A pesar de esto, todavía resulta complicado encontrar plataformas que vendan frutas y verduras online y que sean capaces de garantizar la calidad de las mismas durante toda la vida del producto, desde que sale del agricultor hasta que llega a los domicilios.

Taste it nace para unir a agricultores con consumidores, ofreciendo una solución al consumidor para que pueda comprar fruta online, verdura y muchos otros productos con la garantía de que todos los alimentos cuentan con los más altos estándares de calidad. Esto lo consiguen, ya que el producto sale directamente del agricultor, pasa por los almacenes de Taste it, donde se asegura la calidad del producto, y llega al consumidor en menos de 24 horas.

Comprar frutas y verduras frescas desde la comodidad de casa Con su catálogo, el cual siguen ampliando, pretenden tener todos los productos necesarios para cubrir la compra semanal. Se podrá encontrar una amplia selección de frutas, incluyendo algunas de las mejores naranjas de Valencia, plátanos de Canarias y chirimoyas de Granada.

También se pueden comprar verduras online, desde calabacín y berenjena de Almería hasta ensaladas e incluso hierbas aromáticas de origen local. Todo ello junto con otros productos locales a buen precio, el cual va disminuyendo día a día a medida que consiguen más volumen y eficiencias.

¿Qué diferencia a Taste it de otros comercios similares? Uno de los principales elementos diferenciadores es poder ofrecer frutas, verduras y otros productos de calidad directos de productores y a un precio asequible. Para ello, Taste it selecciona cuidadosamente a sus productores y agricultores, para garantizar que todos los productos sean de calidad y 100% naturales. Una vez hecho el pedido, las frutas y verduras son recolectadas y preparadas, completándose el envío a domicilio en menos de 24 horas. De esta manera, el cliente podrá obtener productos más frescos y, por lo tanto, más sabrosos y saludables.

Otro de los principales elementos diferenciadores que caracteriza a este comercio online es el papel predominante del agricultor. Taste it no solo conecta a consumidores directamente con agricultores, sino que está trabajando en ofrecerles a estos últimos otros servicios para mejorar sus cultivos, poder hacer más eficientes sus operaciones y poder ofrecer un precio más justo por sus productos.

Esta empresa, dirigida por un grupo de jóvenes españoles, está basada en tendencias que se han visto en otros países y que el equipo confía en poder traer a España para facilitar el consumo de productos naturales y saludables a precios asequibles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.