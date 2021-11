Los 6 requisitos que se deben exigir a la cosmética facial Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

Si se busca dar luz al rostro, es importante elegir los productos más seguros para la piel.

Algunos productos cosméticos producen alergias y desórdenes hormonales a largo plazo.

Los boosters de Cosmecéutica Tarrazo son una alternativa muy completa para el cuidado facial y son seguros.

Mucha gente sigue una rutina facial, pero, ¿realmente le está funcionando para conseguir los resultados deseados? Ya sea para reforzar la firmeza de la piel, eliminar manchas o arrugas o disimular imperfecciones, la rutina de belleza debe estar enfocada a mejorar el aspecto de la piel en el área que se necesite concretamente.

La piel del rostro está sometida a una gran cantidad de agresiones cada día. Cuando preocupa la pérdida de firmeza en la piel del rostro y la aparición de arrugas, manchas e imperfecciones es posible comprar cualquier producto rápidamente sin pensar en su calidad y los efectos que puede producir a largo plazo sobre la piel.

En cosmética, a menudo se utilizan ingredientes que alargan la vida útil o que ofrecen untuosidad a cremas, sérums, boosters, etc., sin importar su calidad o si contienen tóxicos que pueden provocar alergias o alteraciones hormonales a largo plazo.

¿Cómo comprobar si la cosmética facial es segura? Para saber si lo que se está aplicando en el rostro cumple unos requisitos mínimos de calidad, se pueden revisar estos factores:

Ingredientes 100% ecológicos Todos los ingredientes deben provenir de origen ecológico, mejor aún si está certificado.

Respaldo médico La llamada cosmecéutica ofrecerá mayores garantías cuando haya sido elaborada con el respaldo de doctores expertos en dermatología y, en concreto, en el cuidado facial.

Testado dermatológicamente Los productos que han sido testados tienen una eficacia probada, así como la tolerancia y las capacidades dérmicas de la cosmecéutica.

Productos artesanales Cuando un producto de higiene o cuidado facial se produce artesanalmente aumentan los beneficios para la piel y su calidad.

Alta eficacia La calidad de los activos de las fórmulas convierten los productos en cosmecéutica de alta eficacia.

Laboratorio de confianza Lo ideal es que los productos que se apliquen en el rostro estén creados en un laboratorio de confianza y local, basando la elaboración en los métodos de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y el Reglamento UE nº1223/2009.

Existe una oferta variada de productos cosméticos que cumplen estos requisitos y son seguros para el cuidado facial. Es el caso de la Cosmecéutica Ecológica creada por la Clínica Tarrazo, bajo supervisión médica, en el Lab CBC en España.

Una de las propuestas de Cosmecéutica Tarrazo es el pack completo de boosters Tarrazo, que contiene un booster para cada momento del día. De esta manera, se podrá crear la rutina facial para combatir el envejecimiento de la piel con sus potentes activos concentrados. Los booster estimulan la producción de colágeno, alisando las arrugas, hidratando y protegiendo la piel.

El pack de Boosters Tarrazo contiene: Booster antioxidante, Booster Retinol, Booster tensor, Booster iluminador de vitamina C y Booster de ácido hialurónico.

Los 5 boosters se combinan entre sí para darle a la piel un aspecto rejuvenecido, limpio e hidratado, tanto en rostros masculinos como femeninos.

¿De qué manera se aplican los boosters en el rostro? Conviene aplicar una pequeña cantidad de producto dando un suave masaje hasta su completa absorción, en rostro, cuello y escote.

No es recomendable mezclar el booster de vitamina C y el booster de Retinol en la misma aplicación. Es importante evitar el contacto directo con los ojos.

Algunas marcas no lo ponen fácil para identificar los ingredientes o poder averiguar si su cosmética es segura, pero otras como la Cosmecéutica Tarrazo lo ponen muy fácil. Es posible adquirir el pack de boosters en su página web. Con los productos, el rostro se iluminará y se obtendrá la garantía de calidad y seguridad en la cosmética.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.