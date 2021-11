DeHipotecas permite a los jóvenes encontrar hipotecas sin contrato fijo Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 16:10 h (CET)

En España, conseguir una hipoteca sin contrato fijo ha sido todo un reto desde que explotó el último boom inmobiliario. Por esta razón, los bancos y otras entidades financieras se han vuelto más exigentes al financiar una vivienda, ya que no quieren arriesgarse a volver a perder grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, es posible obtener una hipoteca sin contrato fijo de forma rápida y efectiva con deHipotecas. Esta web cuenta con profesionales del sector inmobiliario que ayudan a jóvenes a obtener una hipoteca que ofrezca los resultados más favorables, incluso en las condiciones más difíciles.

DeHipotecas, hipotecas sin contrato fijo para jóvenes DeHipotecas es una web que ha destacado en España por ayudar a sus clientes a conseguir el 100% de la financiación de una vivienda con gastos incluidos. Además, ha llevado sus conocimientos al siguiente nivel, ofreciendo a los más jóvenes la oportunidad de conseguir una hipoteca sin contrato fijo.

Esto consiste en que una persona obtiene la financiación de una vivienda por parte de una entidad financiera sin tener un contrato laboral fijo. Por supuesto, esto, en España, se ha complicado desde el boom inmobiliario en el 2008 y, para conseguir una hipoteca sin contrato fijo, se necesitan expertos como los que conforman la compañía deHipotecas.

El proceso es muy sencillo. El joven accede a la web de esta compañía y rellena el formulario para la solicitud de una hipoteca sin contrato fijo. DeHipotecas comprueba, de forma gratuita, la viabilidad de la operación y asigna al cliente un asesor experto en este sector.

¿Cuáles son los requisitos para obtener hipoteca sin contrato fijo? En primer lugar, las entidades financieras solicitan que sus clientes cuenten con una nómina donde prueben que están en la capacidad de realizar los pagos mensuales. Esto depende de la vida laboral de quien está solicitando el préstamo hipotecario. En el caso de los jóvenes que no tienen un trabajo o contrato fijo, la exigencia es de al menos 1 año. Por otra parte, si se trata de un trabajador autónomo, la experiencia de trabajo debe ser comprobable y de al menos 2 años en el sector.

Un dato interesante para los jóvenes es que, si la cuota a pagar por mes no excede el 40%, tendrán mayores oportunidades de conseguir el préstamo hipotecario. Otros requisitos como la firma de documentos legales, realizar adecuadamente la solicitud y conseguir un avalista son tareas que los asesores de deHipotecas realizan por sus clientes.

DeHipotecas es una empresa experta en asesorías profesionales para los jóvenes que buscan conseguir una hipoteca sin contrato fijo. Esto es posible gracias al conocimiento y experiencia de su equipo de expertos del sector financiero e inmobiliario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.