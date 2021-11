Nanas & Co explica las APPS perfectas para que los niños aprendan idiomas Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 17:43 h (CET) Usar aplicaciones es una de las mejores formas, hoy en día, para que los niños aprendan idiomas desde cualquier lugar, a cualquier ritmo y con una buena dosis de diversión. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en su sector, cuenta cuáles son las mejores apps que combinan la enseñanza con el juego, para que el proceso de hablar o entender otra lengua se convierta en algo natural y entretenido Duolingo ABC. Esta app combina historias interactivas, actividades y un grupo de simpáticos personajes. Contiene 300 lecciones adaptadas a los más pequeños, incluyendo el alfabeto y otros temas para aprender nuevas palabras y practicar la lectura y la escritura. Es gratuita y sin anuncios, por lo que los padres no tendrán que preocuparse de que el niño acceda a compras o visualice contenido ajeno a la enseñanza. Además, funciona sin conexión para poder usarla en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Fun English. Es una galardona app para aprender inglés, recomendada para niños de 3 a 10 años. Combina un curso estructurado con juegos atractivos y divertidos.

Cada lección de inglés enseña un vocabulario específico y presenta palabras en diversas situaciones para consolidar el aprendizaje y la retención.

Fun English utiliza voces masculinas y femeninas con acento británico y americano. Las voces utilizan distintos tonos y expresiones para que los niños puedan captar bien la pronunciación. Cada juego es único, lo que motiva al niño a seguir jugando y aprendiendo.

Pili Pop. Esta app se centra en el ámbito de la pronunciación y la comprensión auditiva y da a conocer a diversos personajes con los que los niños vivirán un sinfín de aventuras. Cada capítulo propone una temática diferente con la que practicar vocabulario sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. Siguiendo una divertida mecánica basada en mini-juegos, Pili Pop consigue a la vez entretener y enseñar nuevas palabras a los hijos.

Bussu. Es una aplicación que guía a través de una evolución natural del aprendizaje en la que el niño comienza descubriendo las palabras, las memoriza, las revisa, aprende su fonética y, finalmente, las pone en práctica mediante juegos.

Dic-dic Dictado. Una app que ayuda a los niños a practicar su ortografía y comprensión auditiva, ya que el objetivo es deletrear cada palabra después de escucharla con atención. Abarca un mayor rango de edad, ya que cuenta con varios niveles de dificultad y la posibilidad de activar o desactivar el sistema de pistas.

Lingokids. Para niños de entre 2 y 8 años; podrán aprender hasta 3.000 palabras de 60 temáticas diferentes a través de juegos, audiolibros y canciones. No tiene anuncios y cuenta con un área para los pequeños y otra para padres, con la que podrán controlar la actividad y resultados de sus hijos.

