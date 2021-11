La clínica dental Implant Clinics de Valencia cuenta con profesionales en odontopediatría Emprendedores de Hoy

Llevar a los niños a la consulta con un profesional en odontopediatría es lo más prudente, ya que son ellos los profesionales en atender a los más pequeños para que crezcan con una dentadura sana y fuerte. Para evitar futuros problemas bucodentales, desde Implant Clinics, clínica dental en Valencia, se refleja la importancia de que los padres cuiden de los dientes de sus hijos desde temprana edad.

Además, indican que hay que inculcarles una serie de hábitos que resultan fundamentales desde la niñez y que deben continuar en la edad adulta. Implant Clinics pone a disposición de sus clientes una serie de especialistas en esta área que brindan la más óptima atención a sus pacientes.

Qué es la odontopediatría y de qué se encarga Los especialistas de Implant Clinics explican que la odontopediatría es una rama de la odontología que se encarga de tratar la salud bucodental de los niños. Los odontopediatras se enfocan en la prevención de problemas odontológicos a través de consultas periódicas e instan a los padres a inculcar en sus hijos el hábito del cepillado, primordial en cualquier ser humano.

Por otro lado, expresan que la edad recomendada para llevar a los infantes al odontopediatra es a los 12 o 18 meses. En la primera consulta, el especialista explora la cavidad bucal, es decir, las mucosas, la lengua, los dientes y los huesos maxilares, con el fin de determinar cualquier tipo de problemas como infecciones que puedan generar complicaciones a futuro. A su vez, Implant Clinics manifiesta que las enfermedades más comunes en los infantes son las caries dentales, pérdida prematura de dientes, dientes que tardan en salir o que no se forman, alteraciones de tamaño, traumatismos o maloclusiones, entre muchísimas cosas más.

Beneficios de contar con un especialista en odontopediatría Los beneficios de acudir a un especialista en odontopediatría son múltiples. Además de ofrecer los mejores tratamientos odontológicos y prevenir enfermedades, están capacitados para manejar adecuadamente las emociones en los niños. Es decir, propiciar un ambiente agradable y divertido para que el pequeño no experimente miedo y se sienta relajado y tranquilo.

Los odontopediatras son capaces de crear un vínculo con los más pequeños para que se sientan motivados a cumplir con los hábitos necesarios para una correcta salud bucodental. Además, al explorarles la cavidad bucal durante los primeros años de vida, los especialistas pueden hacer un óptimo seguimiento de sus pacientes y colocarles los tratamientos más indicados.

En Implant Clinics cuentan con profesionales en odontopediatría y con un servicio online para poder pedir cita previa mediante su página web.

