Augusto Bellini S.L. avanza para consolidar la economía circular en la industria del tejido

jueves, 18 de noviembre de 2021, 17:08 h (CET) La firma textil hace un paso más y entra en el programa de financiación de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) con el proyecto CURE, el cual integra de forma circular todo el proceso de fabricación, reaprovechamiento y reciclaje de la ropa de trabajo de los empleados de FCC Medio Ambiente. Se trata de una prueba piloto de colaboración entre Augusto Bellini y FCC Medio Ambiente, cofinanciado por la Agència de Residus de Catalunya (ARC) y con el soporte técnico de la ingeniería Datambient CURE es el acrónimo de Circularitzem l’Ús de la Roba de treball (Circularizamos el Uso de la Ropa de Trabajo) y se trata de un proyecto ambicioso que integra de forma circular la producción, uso, mantenimiento y reaprovechamiento de la ropa de trabajo. El CURE ha conseguido situarse en la cuarta posición dentro del programa de ayudas de la ARC para el fomento de la economía circular y la previsión es que el programa se empiece a implantar a finales de 2021 y se dilate durante dos años.



Como explica Pepe Costa, CEO de Augusto Bellini, “tanto para nosotros como para FCC Medio Ambiente es una gran satisfacción haber quedado en la cuarta posición entre más de 200 proyectos, lo cual nos garantiza una subvención y presupuesto mínimo suficientes para desarrollar con garantías el CURE. Una de las cosas importantes de este proyecto es validar la viabilidad técnica y económica de un nuevo modelo de negocio basado en la reutilización y la economía circular, así como disponer de nuevas propuestas de valor para el mercado, lo cual nos permitirá reforzar nuestra posición como empresa pionera en la implementación del paradigma de la economía circular en la ropa.”

Las claves de CURE

CURE es un proyecto totalmente integral e innovador que se articula como una prueba piloto en un contexto en el que hay que tener en cuenta que la industria textil es la cuarta categoría de mayor presión en el uso de materias primas y agua, y la quinta en emisiones con efecto invernadero, además de que actualmente en todo el mundo solamente el 1% de los textiles se reciclan en nuevos textiles. “Con estas premisas –añade Pepe Costa–, CURE supone un paso adelante y un proyecto integrador para todos los actores de la cadena de valor”.



Las metas que se conseguirán con el proyecto CURE son varias:

Crear un nuevo modelo de equipo que cumpla con los criterios de ecodiseño para que los impactos ambientales de la ropa de los trabajadores sean lo más limitados posible a lo largo de su ciclo de vida, desde la confección al final de su vida útil, alargando su durabilidad y permitiendo su reciclaje cuando ya no sea útil, idealmente como materia prima secundaria en el mismo proceso de fabricación.

para que los impactos ambientales de la ropa de los trabajadores sean lo más limitados posible a lo largo de su ciclo de vida, desde la confección al final de su vida útil, alargando su durabilidad y permitiendo su reciclaje cuando ya no sea útil, idealmente como materia prima secundaria en el mismo proceso de fabricación. Gestionar todo el ciclo de vida para asegurar un mantenimiento óptimo de la ropa y el alargamiento de su vida útil y reutilización en los centros de trabajo o en otras aplicaciones.

en los centros de trabajo o en otras aplicaciones. Crear un nuevo modelo de negocio servitizado , en el que no se vende un producto sino un servicio, con lo que el principal interés del fabricante reside en alargar la vida útil y minimizar el volumen e impacto de los residuos generados, y convertirlo en un modelo win-win, donde tanto Augusto Bellini como FCC Medio Ambiente tengan un mayor valor añadido a nivel ambiental, económico y social.

, en el que no se vende un producto sino un servicio, con lo que el principal interés del fabricante reside en alargar la vida útil y minimizar el volumen e impacto de los residuos generados, y convertirlo en un modelo win-win, donde tanto Augusto Bellini como FCC Medio Ambiente tengan un mayor valor añadido a nivel ambiental, económico y social. Comunicar el proyecto tanto internamente como a todos los ayuntamientos y la sociedad en general para difundir los beneficios del cambio de paradigma hacia la economía circular. A partir de estas metas, los objetivos concretos son ambiciosos y permiten visionar un cambio radical en el modelo de producción, utilización, mantenimiento y reutilización de la ropa de los trabajadores:

Ecodiseño del 100% las piezas de ropa laboral objeto del proyecto.

objeto del proyecto. Alargamiento de la vida útil entre un 50 y un 100% respecto al uso actual.

respecto al uso actual. Reciclado de un mínimo del 90% del total del peso de las piezas eco-diseñadas

de las piezas nuevas con un mínimo del 80% de material reciclado .

. Que todas las etapas del proyecto (diseño, fabricación, mantenimiento y reciclaje) sean locales o lo más cercanas posible.

del proyecto (diseño, fabricación, mantenimiento y reciclaje) o lo más cercanas posible. Que el máximo de etapas del proyecto se lleven a cabo con empresas del tercer sector .

del proyecto se lleven a cabo con . Conseguir que el coste equivalente del modelo servitizado prestando un servicio en sustitución a la venta del producto esté alineado (+ 10% máximo) respecto al coste actual del modelo en propiedad. El CURE se iniciará en un municipio de Cataluña donde opere FCC Medio Ambiente con una plantilla de unos 10-15 trabajadores, quienes formarán el equipo de pruebas.

Augusto Bellini, sinónimo de innovación

Que la firma Augusto Bellini haya podido desarrollar el proyecto CURE es fruto de su constante búsqueda de nuevas soluciones para la industria textil. Soluciones muchas de ellas encaminadas a una industria más respetuosa con el medio ambiente. Porque en Augusto Bellini innovación y sostenibilidad son sinónimos desde hace ya mucho tiempo y, hoy, esta voluntad de cambiar el panorama de la industria textil se traduce en soluciones concretas y en proyectos como el CURE.

La compañía lleva tiempo estudiando vías de mejora de la huella ecológica de sus propios procedimientos productivos, pero también ofrece soluciones a todo el sector en la misma dirección. Con este fin, destina el 10% de facturación al desarrollo interno de proyectos y de patentes propias. Algunas de las que ya son una realidad y que se podrán aplicar en el proyecto CURE.

Además, la empresa es delegada de la compañía de marcadores para materias primas Tailorlux, la cual ha desarrollado una fibra especial que, agregada a los tejidos y aplicada en el proyecto CURE, permitirá la trazabilidad de los tejidos para garantizar su km 0 y su baja huella en emisiones de carbono.

Sobre FCC Medio Ambiente

La compañía viene demostrando desde hace muchos años su compromiso con la sostenibilidad, liderando proyectos de innovación relacionados con la lucha contra el cambio climático, las tecnologías de la información o la economía circular. Entre otras cosas, es una entidad adherida al Pacto para la Economía Circular, promovida por el MITERD, y en el cual tanto Europa como España se comprometen a sustituir el modelo económico actual por un modelo de economía circular. Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad 2050 de la compañía que acaba de lanzar este año y que contempla la economía circular como uno de sus ejes.



Datambient es una ingeniería especializada en proyectos de economía circular y en particular en la transformación de residuos en recursos, con una notable trayectoria en el ámbito de la mejora de la recogida, selección y reciclaje del textil y su problemática específica http://datambient.com/.

Además de lo que supone para Augusto Bellini en cuanto a su continuo trabajo para la sostenibilidad de la industria del tejido, los beneficios cualitativos del CURE se extienden en distintos ámbitos. Para FCC Medio Ambiente significa mejorar su comportamiento y compromiso con la sociedad y los trabajadores, además de distinguirse como una empresa líder en el impulso de la economía circular frente a su competencia, a la vez que, a nivel interno, permite a sus trabajadores sentir el compromiso de la empresa en materia de sostenibilidad y, por tanto, aumentar su orgullo de pertenencia. Por otra parte, a nivel de tejido industrial, el proyecto de Augusto Bellini permitirá generar mercados que absorban materia prima secundaria de origen post-consumo, cosa que conduce a al desarrollo de una industria local asociada. También fomenta una red de creación y distribución local.

