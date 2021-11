Éxito del I Curso-Taller Oficios Históricos y Patrimonio Arquitectónico sobre construcción con piedra seca Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 16:16 h (CET) En un fin de semana, un total de 25 personas entre ponentes y estudiantes pudieron conocer "in situ" las construcciones y la técnica propias de este milenario oficio Hace unas semanas se celebró en Minaya (Albacete), el I curso taller oficios históricos y patrimonio arquitectónico: construcción con piedra seca.

La actividad tenía como objetivo conseguir que todas las personas interesadas tuvieran la oportunidad de conocer los fundamentos básicos de esta técnica de construcción reconocida recientemente por la UNESCO como un elemento sobresaliente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, este taller pretendía mejorar el perfil técnico de los profesionales de la arquitectura y la construcción que, por no ser originarios del lugar o por no haber recibido formación en este ámbito, no conocen la técnica de construcción en piedra seca y el patrimonio construido, y deseaban formarse en este campo.

El municipio de Minaya y sus colindantes presentan un rico patrimonio construido de elementos asociados al medio rural, especialmente lindes y “cubillos” (o cucos) que es el nombre que reciben en esta zona las construcciones de forma abovedada para refugio de agricultores, pastores y ganaderos.

Las sesiones técnicas se desarrollaron en la biblioteca municipal de la localidad, en modalidad presencial y retransmitidas online, con acceso libre. Las sesiones prácticas se desarrollaron en el entorno de uno de los cubillos más destacados en las proximidades del municipio, el “cubillo del tío Donato”, donde se realizaron unas primeras tareas de limpieza y consolidación de parte de los muros existentes aprovechando para estudiar y aprender la técnica constructiva.

Las sesiones comenzaron en viernes con la presentación del curso por parte del director, el alcalde de Minaya y representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Colegio Oficial de Arquitectos De Castilla la Mancha y la asociación Az-Zafarán, como promotores y organizadores del curso. En esta jornada, tras hacer un recorrido por el patrimonio arquitectónico construido en piedra seca en nuestra región y en la localidad, se abordó la problemática de Conservación de estas construcciones y recuperación del oficio desde distintos puntos de vista: urbanístico, turístico y cultural, contando con la presencia de especialistas en cada materia. La jornada concluyó con una interesante mesa redonda donde participaron tanto profesionales como agentes locales y alcaldes de municipios vecinos como Casas de Roldán y Casas de los Pinos, poniéndose de manifiesto la necesidad y disponibilidad para abordar esta cuestión desde un ámbito comarcal.

La jornada del sábado se destinó al conocimiento más especializado de la técnica. Se comenzó con una clase magistral impartida por la maestra del oficio, Ivana Ponsoda, quién ilustró a la audiencia con numerosos trabajos y expuso las reglas prácticas de construcción con piedra seca. Posteriormente el curso se trasladó al cubillo para continuar la sesión de forma práctica. Por la tarde las sesiones se dedicaron al conocimiento de experiencias de otros municipios que llevan tiempo trabajando en este patrimonio y su recuperación.

El curso contó con la presencia del alcalde de Torrebesses (Lleida) y de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), quienes expusieron las actividades y experiencias realizadas en los últimos años, lo que sin duda fue un acicate para el impulso de iniciativas similares en la zona. La jornada concluyó con una interesante visita al atardecer a varios de los cubillos ubicados en el entorno del municipio. Guiados por miembros de la asociación Az-Zafarán los cursantes pudieron contemplar la gran variedad tipológica y el estado en el que se encuentran la mayoría de estas construcciones en la actualidad, muchas de ellas con inminente peligro de ruina. Durante el recorrido se pudo contemplar uno de los cubillos más recientes, realizado por Graciano López, vecino de la localidad, que acompañó y explicó con todo detalle su proceso constructivo a los alumnos.

Para la realización de esta visita, el Ayuntamiento puso a disposición un pequeño tren que sirvió de transporte para todos los participantes realizando la visita de forma conjunta y de modo sostenible y respetuoso con el entorno. Esta pretende ser una de las iniciativas que permita realizar las distintas rutas señalizadas como parte de la oferta turística del municipio.

Durante la mañana del domingo el taller concluyó de nuevo en el “cubillo del tío Donato” completando las labores iniciadas el día anterior y disfrutando de unas exquisitas gachas cocinadas por el mismo Graciano y demás acompañantes del lugar que se unieron a la jornada.

Francisco Javier Castilla, arquitecto y profesor, y coorganizador del curso, comenta que la idea que subyace en el curso es la de dinamizar el grupo de trabajo sobre oficios históricos dentro del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mamcha. “El curso ha sido, además, una acción que ha servido como llamamiento para que todos los colegiados interesados en este tema contactaran con el grupo del COACM, generando con ello una estrategia de trabajo para el futuro”, señala.

Asimismo, el Colegio pretende replicar la experiencia con otros oficios y en otros lugares, ofreciendo su colaboración a entidades locales o asociaciones que tengan interés en materializar una iniciativa de este tipo, o que tengan algún bien o elemento patrimonial de esta índole, que son escasamente valorados, y que junto con el patrimonio arquitectónico monumental, también forman parte del paisaje cultural de nuestra región.

“La intención del COACM es patrocinar y apoyar estos trabajos para que en el futuro se puedan desarrollar otros de más envergadura, como una escuela taller, de oficios y técnicas, o de patrimonio. El curso más allá de su continuidad en el lugar, es un ejemplo de lo que nos gustaría replicar en otros lugares y con otras técnicas o elementos patrimoniales”, afirma Elena Guijarro, decana del COACM.

