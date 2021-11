Blow Dry Bar desvela lo que el color de la melena dice de la personalidad Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 13:27 h (CET) Cada temporada trae nuevas tendencias en hairstyle, que sugieren cambios de cortes y color de pelo para estar a la última. Aunque, hablando sobre la tonalidad del cabello, a la hora de escoger un nuevo look, no se puede pensar solo en modas. Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, revela todo lo que el color de la melena dice de la personalidad Negro

Una melena negra intensa transmite seguridad, seriedad, responsabilidad y cierta profundidad. Para lucir perfecto, sedoso y brillante, el pelo oscuro necesita mucho cuidado, lo que indica que son mujeres que valoran el autocuidado y bienestar, y por lo general, también el de sus seres queridos. Además, esta tonalidad aporta un toque de misterio y elegancia y resalta la mirada y las facciones del rostro.

Pelirrojo

Este color es poder, pasión, impulso, seducción y sensualidad. Es un color para una mujer revolucionaria, creativa y que quiere un cambio radical y llamativo. Denota vitalidad y fuerza, y es la seña de identidad de personas apasionadas y que marcan la diferencia. Aunque, por supuesto, existen tantas intensidades de rojo como personalidades; rojo anaranjado para mujeres más tímidas y reservadas, intenso para las más expansivas… Es un color que necesita constancia y perseverancia para su mantenimiento perfecto-

Rubio

Es uno de los tonos favoritos por las mujeres, y lejos estereotipos, muestra seguridad, accesibilidad, personalidad extrovertida, sensualidad, diversión y frescura. Es un tono que ayuda a disimular las facciones y otorga un aspecto más joven y desenfadado a quien lo lleva; además, da una ilusión de más volumen al cabello y es la mejor opción para disimular las canas.

Castaño

Este color de pelo transmite fortaleza, tranquilidad y creatividad si es natural, mientras que si es teñido desprende misterio y sofisticación. Las mujeres castañas suelen considerarse más responsables, serias y trabajadoras, proyectan tranquilidad y atracción. Es una tonalidad perfecta para disimular las facciones y, si lo combinas con toques más rubios, tendrás éxito asegurado.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras aprovechas para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

