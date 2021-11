Más del 80% de los líderes de TI planea utilizar herramientas cloud para la migración fuera del mainframe Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 12:24 h (CET) Se acelera la demanda de la modernización del mainframe y la nube, según LzLabs. Las presiones del mercado y las iniciativas de transformación postpandemias, están impulsando a las organizaciones a tener que modernizar sus valiosos activos de mainframe para seguir siendo competitivas LzLabs ha anunciado hoy los resultados de su última encuesta global, realizada por Vanson Bourne, que revela el rápido aumento del deseo de migrar, modernizar y adoptar la nube para aplicaciones críticas de mainframe por parte de los principales decisores de TI mundiales. Casi todos los que respondieron a la encuesta (96%) consideran que las aplicaciones de mainframe de su organización son importantes o críticas para las operaciones comerciales. Al mismo tiempo, la gran mayoría informa que consideraría migrar por completo sus activos de aplicaciones fuera de la plataforma (98%).

La modernización del mainframe y la aceleración de la migración

La encuesta realizada a 650 líderes de TI a nivel mundial ha confirmado que la tendencia de las nuevas opciones de modernización de TI que se realizan fuera del mainframe continúa, especialmente con organizaciones que buscan reducir las interrupciones del sistema entre las aplicaciones en plataformas heredadas y aquellas que poseen sistemas abiertos y en la nube. Las iniciativas de digitalización posteriores a la pandemia han impulsado la modernización de la TI, con un 71% de las organizaciones que informan estar pasando o haber pasado por un proceso de modernización de TI, en comparación con el 64% en 2019 y el 61% en 2018.

La base de este aumento es la creciente necesidad de que las empresas puedan adoptar el cambio para seguir siendo competitivas. El 87% de los encuestados estuvo de acuerdo en que los cambios más rápidos en las aplicaciones pueden mejorar el tiempo de comercialización de los productos. Sin embargo, el 90% cree que es difícil cambiar las aplicaciones de mainframe cuando se respaldan los objetivos de innovación. Es preocupante que el 67% de los responsables de la toma de decisiones creen que el mainframe de su organización los frena en su camino hacia la innovación, y el 58% informó estar preocupado de que su negocio pudiera perder su ventaja competitiva debido a la falla de TI, a la hora de seguir el ritmo de las demandas comerciales.

La buena noticia es que los responsables de TI tienen ahora una visión mucho más clara de lo que quieren lograr con sus activos de mainframe y cómo llegar allí. Los encuestados mencionaron una mejor capacidad para aprovechar la nube (52%), aumentar la velocidad de desarrollo y prueba de aplicaciones (44%) y la libertad de elección sobre qué proveedor de plataforma usar (33%) como ventajas clave de migrar aplicaciones fuera del mainframe.

Las habilidades del mainframe siguen siendo fundamentales para el éxito empresarial

Una gran proporción de líderes de TI globales encuestados (88%) también informaron que están preocupados por la brecha de habilidades entre los miembros experimentados y los miembros jóvenes de sus equipos de mainframe, enfatizando la necesidad urgente de iniciativas de modernización que permitan la transferencia de conocimiento crítico de los profesionales más experimentados a sus colegas jóvenes. Es alentador que el 80% de los encuestados afirmaron que si las aplicaciones escritas en lenguajes heredados pudieran colocarse en un entorno de desarrollo moderno, la nueva generación de desarrolladores de su organización podría aprender a administrarlas.

Sobre este tema, la gran mayoría de los responsables están de acuerdo (88%) en que los especialistas en mainframe siguen siendo importantes, incluso a medida que su organización se moderniza. El 97% está interesado en obtener más capacitación para su fuerza de trabajo de mainframe con el fin de administrar y mantener las aplicaciones de mainframe en entornos de nube / sistemas abiertos. Sin embargo, los resultados de la encuesta subrayaron la urgente necesidad de actuar de inmediato, y el 56% de los encuestados afirmó que su organización no ha implementado correctamente un plan de sucesión para que los empleados más jóvenes absorban el conocimiento necesario para mantener las arquitecturas de mainframe heredadas.

La nube emerge como el entorno preferido para las aplicaciones de mainframe

Las organizaciones están eligiendo de manera abrumadora la nube como un entorno de destino para las cargas de trabajo de mainframe, enfatizando el creciente reconocimiento de los entornos de la nube como una plataforma viable para crecer y transformar los activos críticos de TI. La nube tiene ahora la mayor proporción de desarrollo de modernización de TI y ha experimentado un aumento sustancial desde 2018 (47% en 2021 frente a 32% en 2019 y 27% en 2018). Además, el 82% de los encuestados dice que usaría herramientas de implementación de una nube pública y / o híbrida si tuvieran que mover las aplicaciones de su organización fuera del mainframe.

“Los hallazgos de este año han demostrado claramente que las organizaciones globales están listas para adoptar plataformas abiertas y modernas para sus activos de aplicaciones de mainframe críticos”, dijo Thilo Rockmann, CEO de LzLabs. “Es alentador ver una mayor conciencia de los beneficios de desbloquear estas aplicaciones críticas de mainframe, pero postergar estos proyectos ya no es una opción. Las organizaciones deben adoptar el cambio para seguir siendo competitivas y facilitar la transferencia de conocimientos fundamentales de mainframe a la nueva fuerza de trabajo técnica del mañana".

La firma independiente de investigación de mercado Vanson Bourne encuestó a 650 responsables de TI en organizaciones en el Reino Unido, EE. UU., Canadá, Francia, DACH, Italia, España y las regiones nórdicas en sectores verticales como servicios financieros, telecomunicaciones, TI, gobierno y sector público. Los encuestados pertenecían a organizaciones del sector público y privado con al menos 250 empleados y fueron encuestados en septiembre de 2021.

Vanson Bourne realizó encuestas anteriores para LzLabs en 2019 y 2018 con 650 y 500 encuestados respectivamente.

Es posible descargar el White Paper (NG) completo desde aquí

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.