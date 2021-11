AORA Health potencia el uso de enzimas de fermentación microbiana para la función digestiva Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 12:24 h (CET) Un mayor consumo de grasas en las estaciones más frías como el otoño y el invierno, unido a una menor actividad física puede incrementar los problemas en el sistema digestivo, agravados en caso de déficit enzimático Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas en el organismo, fundamentales en procesos como el digestivo. Una carencia de enzimas puede producir problemas en el aprovechamiento y absorción de los nutrientes y puede estar causada por problemas pancreáticos, estomacales o intestinales, en todos sus niveles y por el propio proceso de envejecimiento.

La deficiencia de enzimas digestivas provoca que los alimentos no se degraden correctamente durante el proceso de la digestión, por lo que pueden producirse problemas digestivos, fermentación en los intestinos, flatulencias y estreñimiento, entre otros síntomas.

Los cambios de estación pueden acrecentar estos problemas, debido al consumo de alimentos más grasos y a la disminución de la actividad física. Las frutas y verduras frescas y crudas son una fuente alimenticia de enzimas, sin embargo, su consumo en otoño e invierno disminuye respecto a las estaciones más cálidas. En situaciones de déficit se hace necesario el consumo de suplementos enzimáticos.

Las enzimas digestivas están compuestas por Lipasas, Proteasas y Amilasas, encargadas de disgregar grasas, proteínas y carbohidratos. Habitualmente, el tratamiento para el déficit enzimático se basa en la pancreatina, proveniente de enzimas de origen porcino. AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, potencia las enzimas de fermentación microbiana en sus productos destinados a la salud digestiva, que presentan múltiples ventajas en cuanto a eficacia, acción y seguridad.

Las enzimas microbianas tienen estabilidad frente a un rango de pH más amplio, comparado con las enzimas de origen animal. Además, diversos estudios indican que las enzimas derivadas de hongos son más efectivas en la digestión y absorción de grasas. Esto supone una importante diferenciación en mercados internacionales, además de ser un producto vegano.

Enzymax Duo Biotics de AORA Health es un producto formulado con 5 enzimas digestivas (Lipasa, Proteasa 4.5 y 3.0, Amilasa y Glucoamilasa), para mejorar la absorción de los alimentos y con simbióticos (Lactobacillus plantarum y FOS), para equilibrar la microbiota intestinal. Los simbióticos (prebióticos y probióticos) son coadyuvantes con los antibióticos, es decir, se puede tomar durante el consumo de antibióticos para proteger la flora del sistema digestivo.

Su tecnología se basa en una doble encapsulación y una liberación selectiva de enzimas en el estómago y de simbióticos en el intestino, que incrementa su eficacia.

Los productos digestivos desarrollados por AORA Health se diferencian por contar con un objetivo amplio, que se dirige tanto al proceso digestivo en el estómago, como en el intestino. Por otro lado, presentan una variedad de hasta 8 enzimas de origen no animal. Además, la tecnología desarrollada por parte de AORA permite dirigir, específica y selectivamente, las enzimas, ya sea en el estómago o en el intestino, en sus condiciones óptimas de actuación.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Nuestra gama de productos digestivos está, actualmente, presente en más de 20 mercados y en trámite de obtención de licencia de comercialización para varios más. Contamos con el aval de estudios clínicos realizados por la Universidad Politécnica de Valencia, CIAL / CSIC-UAM, Universidad de Cambridge, Ministerio de Sanidad Caribeño y Universidad Uppsala de Suecia. Nuestro objetivo es ofrecer al mercado productos eficientes y científicamente probados, que contribuyan a la salud y el bienestar de las personas".

