Parkia se une al Black Friday 2021 para facilitar la movilidad en las ciudades

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:59 h (CET) Por aparcar en cualquiera de los parkings de Parkia los días 26, 27 y/o 28 de noviembre de 2021, se podrá participar en el sorteo de un bono de 24h para aparcar en rotación en el Parkia que se elija desde el día 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 Para los usuarios que aparquen entre los días 26 al 28 de noviembre de 2021 en cualquier Parkia, y guarden el ticket, rellenando un formulario online podrán participar en una promo, y conseguir un bono de 24 horas para aparcar en rotación gratis.

Desde Parkia (www.parkia.es), en su continua apuesta por la movilidad urbana sostenible y el respeto al medio ambiente, en la mejora de las propuestas y en base a la una concepción del sector servicios e infraestructuras más dinámica y proactiva para el usuario, se pone a disposición de los usuarios una promo para Black Friday.

Por aparcar en cualquiera de los parkings de Parkia los días 26, 27 y/o 28 de noviembre de 2021, se podrá rellenar un formulario online y participar en el sorteo de un bono de 24h para aparcar en rotación en el Parkia que se elija desde el día 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

Se podrá canjear las horas conforme se vayas necesitando (no han de ser de forma seguida), durante ese mes de Noviembre.

Para más información y conocer las BBLL completas, se puede consultar la web https://promo.parkia.es/blackfriday2021/

Sobre Parkia

Parkia es el operador líder en España de aparcamientos públicos, con la tercera mayor cartera de este tipo de activos. La compañía, propiedad del fondo First Sentier Investors, gestiona concesiones en propiedad y concesiones a largo plazo principalmente con ayuntamientos, a través de contratos con una vida media de más de 30 años.

Con una cartera de 72 parkings en España y Andorra, los aparcamientos de Parkia están situados en el centro de las principales ciudades de España y tienen una capacidad instalada de más de 37.000 plazas con actividad las 24 horas del día.

