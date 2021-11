Una fuerte inversión en I+D+i y en tecnología puntera permite a ATP Iluminación contar con un producto que resuelve los grandes problemas de la iluminación exterior Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:40 h (CET) Desde sus instalaciones de 22 000 metros cuadrados, la firma navarra ya exporta a más de 80 países en los cinco continentes. Algunos de los proyectos recientes más importantes de la empresa incluyen la renovación del alumbrado exterior en la provincia de Soria, en los municipios de Fuengirola y Nerja, en la Villa de Noreña y en la plaza Mayor de Segovia. En el ámbito internacional, la empresa está desarrollando proyectos en Malta, Omán, México, y Chile, entre otros países La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado ATP Iluminación, empresa navarra especialista en diseño y fabricación de alumbrado exterior de alta calidad a partir de polímeros técnicos de ingeniería, que ofrece puntos de luz inmunes a la corrosión, antielectrocución, resistentes al vandalismo y totalmente herméticos.

El encuentro se ha desarrollado en las instalaciones centrales de la compañía, de 22 000 metros cuadrados, situadas en Arre, Pamplona, y en él han participado, además de la presidenta, el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, y el alcalde del Valle de Ezcabarte, Pedro Lezáun.

Tras la recepción de las autoridades, Guillermo Redrado, vicepresidente de ATP Iluminación y delegado Zona Norte del Comité Español de Iluminación, y Andrés Armañanzas, director del Departamento Lumínico, han conducido una visita guiada por la fábrica, donde se ha explicado el proceso de producción de un punto de luz ATP, luminarias punteras "Made in Navarra", desde su diseño hasta su expedición, y se han mostrado las avanzadas herramientas tecnológicas de la marca y los distintos procesos robotizados.

Chivite ha destacado "el músculo exportador de esta empresa navarra", que además viene acompañado de su innovación en dos aspectos esenciales de futuro como son "la eficiencia energética y la iluminación inteligente". Tal y como ha explicado Redrado, ATP está realizando proyectos internacionales de gran envergadura en países como Malta, Omán, México, o Chile. En el ámbito nacional, destacan, en 2021, la renovación integral del alumbrado en toda la provincia de Soria, con más de 10 000 luminarias; el municipio de Fuengirola, con más de 2000 luminarias en zona marítima; el municipio completo de Nerja, con más de 2000 luminarias también en zona costera; la Villa de Noreña, con 1200 luminarias, o la plaza Mayor de Segovia, con más de 80 luminarias de estilo clásico en un entorno emblemático. Chivite ha mostrado su apoyo al tejido industrial navarro, "que supone un 30 % del PIB de la Comunidad Foral" y que además genera "empleos estables y de calidad para Navarra".

Durante el recorrido, Guillermo Redrado ha detallado el papel de cada departamento en la creación de los productos, y los visitantes han podido conocerlos uno a uno, desde la oficina técnica, donde se conciben las luminarias, hasta el departamento de Calidad, donde se verifica que superan las más exigentes pruebas de funcionamiento y resistencia. Terminado el itinerario, los invitados han sido conducidos a la sala de exposiciones, donde se explicaron algunas claves sobre telegestión y aplicaciones de distintas temperaturas de color en alumbrado público.

Redrado ha aprovechado la visita para destacar que ATP Iluminación es una empresa de capital 100 % navarro, y la única empresa del sector de alumbrado que fabrica el 100 % de su producto en España. "Desde nuestras instalaciones en Navarra, y gracias a que nuestros materiales innovadores y sus características únicas nos han permitido especializarnos en zonas costeras, parques y jardines, hemos conseguido exportar ya a más de 80 países distribuidos por todo el mundo".

El vicepresidente de ATP también ha dedicado unos instantes a profundizar en la marca y reflexionar sobre su evolución: "A lo largo de sus más de 50 años de andadura, desde 1969, la innovación ha sido el principal rasgo de identidad de esta casa, y lo que nos ha permitido crear un alumbrado exterior único en el mercado, que ofrece las más altas prestaciones e integra tecnologías ideadas y patentadas por la propia firma. Ésa es nuestra esencia: hemos sido siempre una empresa orientada a resolver los problemas que vemos en el alumbrado público mediante un intenso esfuerzo en I+D+i".

Asimismo, Redrado ha apuntado la visión de la marca en el mercado del alumbrado exterior: "Para nosotros es inconcebible que una farola pueda provocar daños a una persona o a un perro, o que un municipio costero gaste miles de euros en el mantenimiento del alumbrado de su paseo marítimo".

Sobre ATP Ilumniación

Datos Clave

Inversión media anual en I+D+i: 2,5 millones de euros

Ingenieros en plantilla: 60 %

Instalaciones productivas: 22 000 metros cuadrados

Capacidad de producción semanal: 10 000 luminarias

Porcentaje de exportación anual: 60 %

Presencia internacional: Más de 80 países

Crecimiento medio anual: 8,5 %

Referencias de producto: Más de 350

Proyectos destacados 2021

Nacionales:

-Renovación integral del alumbrado en toda la provincia de Soria, incluyendo parques y jardines, con más de 10 000 luminarias.

-Municipio de Fuengirola, con más de 2000 luminarias en zona marítima.

-Municipio completo de Nerja, con más de 2000 luminarias también en zona costera.

-Villa de Noreña, con más de 1200 luminarias.

-Plaza Mayor de Segovia, con más de 80 luminarias de estilo clásico en un entorno emblemático.

Internacionales:

-Malta, con 2000 puntos de luz completos (luminarias y columnas) en un ambiente salino sumamente corrosivo.

-Omán, paseo marítimo de Mascate, con 1200 luminarias.

-Irapuato, México, con más de 6000 luminarias.

-Viña del Mar, Chile, con más de 1500 luminarias.

-Santiago de Chile (Santiago Centro), con 1800 luminarias, donde se renueva el producto con tecnología de descarga de ATP instalado 25 años antes por producto nuevo ATP con tecnología LED.

-Punta Arenas, en la Patagonia Austral, con un clima extremo, donde se iluminarán todos los parques y todas las plazas (alrededor de 1000 luminarias).

Resumen Corporativo

ATP Iluminación es una empresa navarra, especialista en diseño y fabricación de alumbrado exterior LED inmune a la corrosión a partir de polímeros técnicos de ingeniería. La compañía es de capital 100 % español y es la única del sector del alumbrado que fabrica el 100 % de su producto en España.

Su producto «Made in Navarra» es único en el mundo, puntero, radicalmente innovador, y reúne una serie de características especiales que lo diferencian de cualquier otra propuesta en el mercado: inmunidad total a la corrosión, antielectrocución, máxima protección contra el vandalismo (IK10+) y hermeticidad integral (IP66+).

Estas ventajas, que solucionan los problemas tradicionales del alumbrado exterior, hacen que el producto de ATP sea ideal para zonas costeras (inmune a la corrosión), y parques, jardines y hoteles (antielectrocución), mercados naturales de sus puntos de luz y ámbitos de especialización de la marca.

Además, gracias al constante esfuerzo en I+D+i, también han conseguido ofrecer soluciones a las grandes desventajas de LED: el sobrecalentamiento de los módulos y la consiguiente disminución de su vida útil (Disipador Laminar®), el deslumbramiento (Difusor Confort®), y los perjuicios a la salud o las alteraciones de la vida salvaje (temperaturas de color responsables). Asimismo, las luminarias de ATP son las únicas del mundo inmunes a las sobretensiones, una de las más notables fragilidades del LED.

ATP cuenta con numerosos premios internacionales de diseño de enorme prestigio en el sector, como el German Design Award (dos años consecutivos) y el Design Plus concedidos a su innovadora luminaria Aire®, y el Red Dot Design Award, obtenido este mismo año por la combinación de productos Proyector Serie E + KitLED®.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Apuestas deportivas: la importancia de elegir bien Existe una gran cantidad de operadores online de apuestas deportivas y es importante escoger aquellos que mejor se adapten a nuestros intereses Las consultas al psicólogo aumentan un 40% según la Psicóloga Emma Navarro de Palencia Workation: Madrid vence a Barcelona como mejor destino para trabajar a distancia 8Belts incorpora la gamificación al aprendizaje de idiomas Fintech Innovation Summit 2021: llega la tercera edición del evento de innovación financiera por excelencia