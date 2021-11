Flor de Mayo, líder de cosmética en la gran distribución, prevé duplicar ventas con su salto digital Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:43 h (CET) La marca, que está presente en 50 mercados internacionales, ultima el lanzamiento de un ecommerce donde pondrá a la venta su amplia gama de productos, así como una colección específica para este canal La marca valenciana Flor de Mayo, perteneciente a la compañía Jesús Gómez, prevé alcanzar los 10 millones de artículos vendidos en 2021, prácticamente el doble de las cifras de 2020. Estos datos han sido posibles gracias a su presencia en las cerca de 20 grandes de distribución, como Mercadona, Aldi, Primor, Druni, Lidl, etc. Flor de Mayo prevé superar en breve esta cifra gracias al lanzamiento del ecommerce que prepara.

La compañía ha apostado seriamente por la puesta en marcha de un completo e-shop, que verá la luz de forma inminente. En este nuevo canal, en el que Flor de Mayo ha volcado múltiples recursos, humanos y materiales la marca pondrá a la venta a nivel nacional su amplia variedad de productos de beauty y fragancias para todo tipo de pieles y necesidades específicas; productos para el cuidado y la limpieza facial (desmaquillante, gel limpiador, tónico facial, crema hidratante…), sales de baño, aceites faciales y corporales, tratamientos corporales y un amplio abanico de fragancias, entre otras cosas. Además, para esta canal, la compañía ha creado su colección Up, una línea con productos específicos para este canal.

Con este objetivo, la marca persigue acercarse aún más a la consumidora de hoy, una mujer que quiere marcas que le faciliten cuidarse y mantenerse permanentemente actualizada sobre las novedades de belleza.

Además, la compañía está inmersa en estos momentos en su segundo Plan Estratégico dirigida a posicionar sus líneas de producto en todos los supermercados, tanto a nivel nacional como internacional, donde ya opera en 50 países, entre los que destaca su presencia en Portugal, Italia, Europa del Este, norte de Europa, Rusia, Chile o Ecuador. A nivel internacional Flor de Mayo obtiene ya el 32% de su facturación.

La valenciana Flor de Mayo fue fundada por María Molins y Jesús Gómez hace 30 años con el objetivo de crear una marca de cosmética y fragancias pensada para cuidar la piel y ofrecer bienestar a través de los aromas.

A lo largo de estos años, la marca ha ido creciendo y acercándose más a las necesidades de la consumidora actual, hasta llegar al momento actual en que cuenta con una compañía formada por 160 empleados, y liderada por mujeres.

Esta segunda generación propietaria de la compañía está actualmente centrada en potenciar el efecto “Wow”, con el objetivo de continuar ganando cuota “en la champions league” de los supermercados, afirma Claudia Gómez, directora de comunicación de Flor de Mayo. Se trata de invertir en la marca, afirma, dando a conocer la alta calidad del producto con una experiencia de uso atractiva. El mérito de la compañía ha sido crear una nueva categoría de producto, el perfume en envase reducido, cuando todos los formatos que existían en el mercado eran de 100 ml”. Para ello, la compañía cuenta con un equipo de formulación y de I+D+i que trabaja en laboratorios propios atendiendo a los intereses de la consumidora actual, para lanzar los productos que ésta demanda.

Producto de fabricación nacional y europeo

Flor de Mayo produce todos sus productos en España y recurre para los recipientes al mercado europeo. “Durante un tiempo fue complicado pues la tendencia generalizada era importar el producto terminado de Oriente”, añade.

Con este objetivo, su Plan Estratégico 2019-2021 ha destinado una inversión de 1,3 M€ para la ampliación y automatización de las instalaciones, la implantación de un modelo de calidad total y la puesta en marcha de una nueva unidad de negocio digital.

Más información sobre Flor de Mayo

Flor de Mayo es una marca perteneciente a la compañía Jesús Gómez S.L., una empresa familiar fundada en Valencia en la década de los 90 y consolidada en la actualidad como líder en la fabricación de productos de belleza y ambientación. El empresa cuenta con otra gran marca: La Casa de los Aromas.

La compañía facturó en 2020 más de 22 M€ y cuenta con una plantilla formada por un equipo técnico con más de 160 profesionales con gran experiencia en el sector de la cosmética, perfumería y ambientación. Este equipo desarrolla un extensivo control de todos los procesos, así como diversos ensayos: organolépticos físico-químicos y microbiológicos. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

Jesús Gómez S.L. opera en España y en otros 50 mercados internacionales. La compañía cuenta en su fábrica, -con más de 11.000 m2- de 12 líneas de envasado automáticas y 5 salas blancas cosméticas.

http://flormayo.com/

