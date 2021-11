Barcelona, Madrid, Alicante, Toledo y Tarragona: las ciudades con mayor demanda de instalación de alarmas Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:27 h (CET) Con un aumento del 78%, Toledo y Alicante se posicionan como las ciudades que más han aumentado su demanda tras la pandemia del COVID-19, incorporándose al TOP 5, según datos de ADT. Barcelona encabeza el primer puesto en demanda de sistemas de seguridad, incrementando en un 44% los nuevos usuarios. Aunque Madrid aparece en segunda posición, su incremento post-pandemia es tan solo del 19%, ocupando el último puesto respecto a crecimiento La contratación de alarmas residenciales se ha visto incrementada en los últimos años, especialmente en algunas de las ciudades más importantes de España. Según datos* proporcionados por ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, las ciudades de Barcelona y Madrid se ubican en la cabeza como las que poseen una mayor demanda e instalación de alarmas residenciales del país en términos nominales, en comparación con el periodo anterior al comienzo de la pandemia de COVID-19. Con estos resultados, Barcelona ha incrementado su demanda de sistemas de seguridad en un 44%, mientras que Madrid se ubica en el último puesto del TOP 5, con un incremento de tan sólo el 19%.

“La pandemia ha creado nuevas dinámicas sociales: hemos pasado mucho más tiempo en nuestras casas y eso refleja la necesidad de sentirse seguro, no sólo en términos de bienes materiales sino también, cuidando de aquellos a los que más queremos”, comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls. “Ciudades como Toledo y Alicante han experimentado un aumento significativo, lo que puede entenderse como nuevas zonas de viviendas residenciales donde la gente se ha trasladado, abandonando las grandes ciudades para buscar la comodidad y el espacio de las zonas bien comunicadas, pero algo menos densas”.

Es así como Alicante se posiciona como la tercera ciudad con mayor demanda en términos nominales, lo que supone un aumento de clientes residenciales que alcanza el 78%, al igual que Toledo, que se ubica en el cuarto puesto. Por último, la ciudad de Tarragona ha incrementado los nuevos usuarios de seguridad en un 52%, mientras que Valencia se ubica en un aumento del 36%.

Actualmente en España, ADT cuenta con 120.000 hogares y negocios conectados a su central receptora de alarmas, la tercera CRA en número de conexiones gracias a la calidad de sus sistemas de alarma y su servicio de atención al cliente, que ha sido reconocido por quinto año consecutivo por los premios Líderes en Servicio, reconociendo sus servicios de Recepción y Gestión de Alarmas en sus procesos y operativas de negocio, su gestión de sistemas de TI, seguridad de la información y continuidad del negocio.

“Nos enorgullece haber sido elegidos como el mejor Servicio de Atención al Cliente del Año 2022 en Sistemas de Seguridad por quinto año consecutivo. Eso nos alienta a seguir trabajando en el cuidado de nuestros clientes. Nuestros Centros de Atención al Cliente y nuestra Central Receptora de Alarmas cuentan con los mejores profesionales, que acompañan a nuestros usuarios de forma confiable y segura”, comentó González Osma.

La Central Receptora de Alarmas: el valor agregado a un cuidado personalizado

La Central Receptora de Alarmas (CRA) de la compañía es la encargada de gestionar de manera remota las conexiones de los sistemas de seguridad de los abonados mediante una comunicación 24/7 para proporcionarles una mayor seguridad y tranquilidad. Su principal finalidad es monitorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de alarmas para ofrecer la asistencia necesaria ante cualquier tipo de incidencia o intrusión.

Los sistemas de seguridad de ADT poseen el respaldo de los profesionales de su central receptora, quienes al recibir las señales que envía el panel a la central, son los encargados de verificar la causa, pudiendo así comprobar el motivo de la alerta, visualizando y revisando las imágenes registradas por los video detectores o cámaras para comprobar qué ha ocurrido. Tras verificar la alerta y siguiendo protocolos de actuación, enviaran inmediatamente la ayuda necesaria avisando a la Policía o los servicios de emergencia oportunos.

La Central Receptora de Alarmas garantiza tanto la vigilancia como la atención inmediata por parte de un equipo altamente profesional, así como la conexión con la policía las 24 horas del día, lo que proporciona un nivel de tranquilidad y seguridad sin comparación para este tipo de soluciones.



(*) Los datos facilitados pertenecen a insights internos para España de ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions. Periodo evolutivo: 2018 vs 2021.

