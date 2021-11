Los psicólogos clínicos proponen convocar todas las plazas PIR de forma extraordinaria Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:03 h (CET) ANPIR pide convocar 18 plazas PIR en 2022 de forma extraordinaria, lo que permitiría contar con hasta 222 nuevos profesionales de la psicología clínica al año desde 2026. Las administraciones públicas pierden la oportunidad de formar a 18 especialistas en psicología clínica en 2022 y ofrecen 200 plazas al año por debajo de las recomendables. La atención a la salud mental requiere medidas estructurales, no de emergencia. Facilitar la creación y acreditación de plazas PIR es esencial España no forma a suficientes profesionales de la psicología clínica. El incremento de la demanda de tratamientos psicológicos especializados en la sanidad pública hace necesaria una planificación a largo plazo de la formación de profesionales. La calidad de los profesionales de la sanidad pública española es de las más elevadas del entorno y su formación es clave en ello. Sin embargo, muchas especialidades sanitarias están teniendo problemas para cubrir puestos de trabajo por la escasez de profesionales.

“Ahora es el momento de actuar para prevenir problemas en el futuro” afirma Javier Prado, portavoz de ANPIR – Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. ANPIR es la principal sociedad científica de la psicología clínica en España, con más de 1600 profesionales e implantación en todo el territorio nacional. La mayoría de sus miembros trabajan en la sanidad pública.

La sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de mejorar la atención a la salud mental en la sanidad pública y en especial la atención psicológica. La atención psicológica en la sanidad pública la prestan los psicólogos especialistas en psicología clínica tras un itinerario formativo de un mínimo de 8 años de formación. Los últimos 4 años de esta formación obligatoria corresponden a la formación sanitaria especializada en psicología clínica en la que, tras superar un exigente examen de acceso, los psicólogos internos residentes (los PIR) adquieren sus habilidades y competencias trabajando bajo supervisión de psicólogos clínicos del Sistema Nacional de Salud.

Esta exigente formación requiere planificar a largo plazo la formación de nuevos profesionales de la psicología clínica. En el pasado, la formación de profesionales se estancó a causa de los recortes efectuados durante la crisis económica que se inició en 2008. A este reto se suma la próxima jubilación de profesionales. En los últimos años se ha producido un incremento notable en la formación de especialistas, pero aún está por debajo de la mitad del número que la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes – ANPIR recomienda para hacer posible una atención de calidad en el futuro.

Según afirma Javier Prado, portavoz de ANPIR, “Si queremos promover una atención de calidad a la salud mental, a medio plazo, necesitamos formar cada año a 9 especialistas en psicología clínica por millón de habitantes”. Ahora mismo en España se forma a 4, menos de la mitad. “La cifra objetivo son 422 plazas PIR, frente a las 222 acreditadas para 2022” añade Prado que destaca que “ni siquiera se ofrecen todas las plazas PIR acreditadas. En 2022 perderemos la oportunidad de formar a 18 especialistas en psicología clínica más, un problema evitable si se convocasen de forma extraordinaria”.

El análisis por comunidades autónomas es el siguiente:

Navarra es la comunidad autónoma que más se acerca a las plazas recomendadas en base a su población. Este año ha convocado todas las plazas acreditadas.

Asturias destaca por su fuerte apuesta por el incremento de las plazas PIR en los últimos años y convoca todas sus plazas acreditadas acercándose a la cifra recomendable.

Cataluña es la comunidad autónoma que más plazas PIR convoca en términos absolutos gracias al esfuerzo realizado desde las unidades docentes de Cataluña para acreditar nuevas plazas. Sin embargo, al ser la segunda comunidad más poblada, por detrás de Andalucía, queda todavía lejos de la cifra recomendada. Cataluña deja una plaza sin convocar.

Madrid es la segunda comunidad autónoma en plazas PIR convocadas, solo por detrás de Cataluña y convoca todas las plazas PIR acreditadas. Sin embargo, dado el peso de su población queda muy por debajo de la cifra recomendada.

Castilla y León convoca todas sus plazas PIR pero queda por debajo de la cifra recomendada en base a las necesidades futuras de su población.

Extremadura dejará de formar a 2 futuros especialistas en psicología clínica quedando así por debajo de la cifra recomendada en base a las necesidades futuras de su población.

Aragón convoca todas sus plazas PIR pero queda por debajo de la cifra recomendada en base a las necesidades futuras de su población.

La Comunidad Valenciana convocó el 95% sus plazas PIR, pero es la cuarta comunidad de España en población. Se encuentra lejos de las cifras de plazas PIR recomendada en base al número de habitantes, quedando por debajo de la media española.

Castilla-La Mancha oferta todas sus plazas PIR, sin embargo queda muy lejos de la cifra recomendada en base a su población.

Euskadi no convoca todas sus plazas PIR y además se aleja mucho de la recomendación en base a su población.

Cantabria oferta todas sus plazas PIR, pero queda muy lejos de la cifra recomendada en base a su población, quedando por debajo de la media española.

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, pero su oferta de plazas PIR queda muy alejada de la recomendación en base al número de habitantes, quedando por debajo de la media española. Deja de formar a 4 futuros especialistas en psicología clínica.

La Rioja oferta todas sus plazas PIR, sin embargo queda muy lejos de la cifra recomendada en base a su población, quedando por debajo de la media española.

Galicia es, de nuevo, la comunidad autónoma que pierde más oportunidades de formar a futuros especialistas en psicología clínica. A pesar de un ligero avance, al ofrecer una plaza más respecto a la convocatoria anterior, se queda a 5 del total de plazas acreditadas quedando muy por debajo de las recomendaciones en base a su población, quedando por debajo de la media española.

Baleares solo oferta la mitad de las plazas PIR posibles, comprometiendo el futuro de la atención a la salud mental de su población, en base a las recomendaciones, y quedando por debajo de la media española.

Aunque Canarias oferta todas sus plazas PIR acreditadas, es la penúltima comunidad autónoma en plazas PIR por habitante, alejándose de las recomendaciones y quedando muy por debajo de la media española.

Murcia convoca todas sus plazas PIR, pero es la última comunidad autónoma en plazas PIR por habitante, alejándose de las recomendaciones y quedando muy por debajo de la media española.

