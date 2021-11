La empresa asturiana Triditive, seleccionada por el Bank of America Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:15 h (CET) La empresa asturiana Triditive, una de las siete empresas del mundo capaces de crear una tecnología para el cambio. Triditive, empresa líder en fabricación aditiva, seleccionada por el Bank of America como una de las siete empresas capaces de crear "tecnología para el cambio". Fundada por la joven ingeniera Mariel Díaz, Triditive es una de las siete empresas de todo el mundo en el programa Innovator Spotlight En abril de 2021, Bank of America y el vivero neoyorquino de empresas tecnológicas Newlab lanzaron la iniciativa Innovator Spotlight que buscaba siete empresas tecnológicas de todo el mundo, fundadas por colectivos habitualmente infrarrepresentados en el sector tecnológico y de las ingenierías, que tuvieran el potencial de desarrollar “tecnología transformadora” que ayude a superar los retos vigentes en la actualidad.

Y entre ellas fue seleccionada Triditive, una empresa asturiana de fabricación aditiva, que lleva la impresión en 3D a otro nivel, fundada por la ingeniera Mariel Díaz antes de cumplir los 30 años. Triditive ofrece una solución integral de Fabricación Aditiva de última generación, impulsada por aprendizaje automático para la producción a escala, que permite la producción de piezas bajo demanda al menor costo.

Pero no solo se trata de reducir costes, sino también distancias. En un mundo donde la cadena mundial de suministros sigue rota, la capacidad de fabricar cosas lo más cerca posible es de vital importancia.

Gracias a la tecnología de Triditive, es posible recibir por internet los planos de la pieza deseada, fabricarla en masa o a demanda, y ponerla en funcionamiento en cuestión de horas. Las posibilidades que abre la Fabricación Aditiva Automatizada para la transformación industrial son exponenciales a nivel de eficiencia y sostenibilidad y, sin duda, será clave en la transición hacia la industria 4.0.

La participación de Triditive en el Innovator Spotlight supone una estancia de un año en Newlab, un “hub” de empresas tecnológicas, que ofrece acceso a sus instalaciones de 8.000 metros cuadrados en el Navy Yard de Brooklyn, el contacto con su vasta comunidad de miembros y su extensa red global, así como poder disponer de recursos para fabricar productos y herramientas en el sitio.

Además, la startup española recibirá formación y “mentoring” para ayudarles a consolidar y a escalar el proyecto, se le ofrecerán igualmente jornadas para exhibir productos, buscar inversiones y conectarse con socios para seguir creciendo.

Impacto más allá de la economía

“El impacto de este programa va más allá de la economía. Nuestro objetivo es impulsar la industria de la tecnología en Nueva York para impulsar la diversidad y la inclusión”, declaró a Forbes José Tavarez, presidente del Bank of America en la ciudad de Nueva York, con 25 años de experiencia en el sector de servicios financieros.

“No todos los problemas se resuelven con dinero”, dijo Shaun Stewart, director ejecutivo de Newlab, al explicar la importancia de la tutoría, la vocación, la creación de redes y la alfabetización empresarial que se brinda a las nuevas empresas a través de este programa Innovator Spotlight.

“Este programa supone para nosotros una gran oportunidad porque nos permite escalar, mostrar nuestra tecnología en el exterior, abrirnos al mercado estadounidense, y crear puestos de trabajo en un sector que no para de innovar y de crear valor añadido”, agradece Mariel Díaz, CEO de Triditive.

Acerca de Triditive

Triditive es una empresa española que desarrolla tecnología propia de automatización de la fabricación aditiva para escalar la producción a nivel industrial, se ha establecido rápidamente como el líder mundial en la automatización y escalabilidad de la fabricación aditiva.

Triditive fue cofundada por Mariel Díaz (CEO), Jose Camero (CBDO) y Sergio Martinez (CTO). La compañía ha abierto recientemente una fábrica de casi 2.000m² en Asturias, España, que pretende ser la fábrica de fabricación aditiva más grande de España, en términos de capacidad de producción.

El hardware AMCELL automatiza el proceso de Fabricación Aditiva de principio a fin y se conecta a través del software EVAM para dar conectividad remota de las máquinas, seguimiento y trazabilidad completa de las piezas fabricadas, además de la planificación de producción en fábrica y control de calidad.​

