Los nuevos productos Smart Touch de Montibello ya están en la tienda online de Llarcó Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Muchas marcas de cosmética utilizan el sello vegan friendly para solidarizarse con la protección a los animales y la naturaleza. Esto garantiza que sus productos no han sido preparados con materia prima de origen animal ni sus derivados o que de algún modo han realizado pruebas en ellos. En su tienda online, Llarcóofrece desde hace tiempo este tipo de productos.

Ahora además, Llarcó añade a su catálogo la línea vegana Smart Touch de la marca Montibello. Los productos de la línea Smart Touch son 100% veganos, no contienen parabenos, siliconas ni sulfatos y ayudan a hidratar, nutrir, reparar y proteger el cabello, ofreciendo resultados excelentes.

Smart Touch de Montibello ya está en la web de Llarcó Montibello es una marca de belleza reconocida a nivel mundial que ha presentado una nueva línea 100% vegana que incluye productos bajo el sello vegan friendly. Llarcó ha lanzado los productos Smart Touch, ofreciendo una amplia variedad de estos novedosos artículos que no tienen parabenos, siliconas ni sulfatos a precios muy competitivos. Entre estos cosméticos para la hidratación, nutrición, reparación y protección del cabello, se pueden encontrar champús, acondicionadores, limpiadores, mascarillas, entre otros. Todos provienen directamente de la empresa Montibello, por lo que son productos originales que además han sido recientemente lanzados al mercado y cuentan con las soluciones más efectivas y vegan friendly para el cabello.

¿Cuáles son las ventajas de comprar los productos Smart Touch de Montibello en Llarcó? Una de las ventajas más significativas de esta nueva línea de productos es que sus compradores apoyan el cuidado del planeta y la cero extorsión de los animales. En ese sentido, esta nueva línea Smart Touch de Montibello ofrece a sus clientes un producto totalmente libre de cualquier tipo de maltrato animal. Además, también brindan otros beneficios como el cero uso de compuestos químicos baratos y dañinos como el parabeno o el sulfato. Todo esto con el objetivo de garantizar un producto vegano, sano y efectivo para conseguir un cabello saludable, hidratado y luminoso durante todo el año.

Los nuevos productos Smart Touch de Montibello que tienen en la tienda online Llarcó están revolucionando el mercado de la peluquería y la belleza debido a sus componentes respetuosos con el medioambiente y los animales. En la página web de Llarcó, se pueden encontrar múltiples opciones de productos para el cuidado capilar de las mejores marcas adaptadas a todas las preferencias y gustos, con el objetivo de proveer a los usuarios de la más alta calidad en el sector de la peluquería, siempre con la confianza de que ofrecen las fórmulas originales directamente desde su salón de peluquería profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.