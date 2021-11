Los sistemas cloud de Seguridad a Medida proporcionan mayor seguridad a los usuarios por la protección de los archivos Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 10:00 h (CET)

Cada vez son más las empresas que suman a su entorno soluciones basadas en el respaldo en la nube o sistemas cloud, caracterizados por proporcionar a los usuarios protección a sus archivos, ante las crecientes amenazas de seguridad en el entorno digital.

La popularización de los sistemas cloud se debe a que estos aportan controles, tecnología y procedimientos destinados a proteger los datos, aplicaciones e infraestructura en la nube. Por ello, incluso las empresas de seguridad están haciendo uso de este sistema para garantizar un mejor servicio a sus clientes.

Un ejemplo de lo anterior es Seguridad a Medida, una empresa especializada en sistemas de seguridad avanzados. Cuenta con un servicio basado en sistemas cloud para análisis de vídeo y grabación en la nube, lo que proporciona mayor protección de los datos.

Sistemas cloud: innovación y protección En la actualidad, los avances tecnológicos han alcanzado diversos sectores de manera notable. Las empresas de seguridad no han quedado fuera de esta realidad, por este motivo, innovar en sus servicios utilizando opciones de la tecnología para satisfacer las demandas de sus clientes es elemental.

Reflejo de esto son los servicios de Seguridad a Medida, una empresa enfocada en proporcionar de forma continua servicios basados en tecnología de primera para hacer sentir más seguros a sus clientes.

El análisis de videograbación en la nube, la integración de sistemas de alarma con videovigilancia y otros aspectos de domótica han sido incorporados entre los servicios que esta organización ha implementado.

Adicionalmente, el uso de material homologado, la atención personalizada y la calidad en las medidas de seguridad y prácticas que desarrollan los especialistas de la empresa son otros aspectos que les han proporcionado gran reconocimiento en el sector.

Seguridad garantizada de calidad En España, la seguridad es un aspecto indispensable dentro de la sociedad. El auge de las empresas de seguridad ha hecho que estas se diversifiquen para permanecer a la vanguardia en el sector.

Seguridad a Medida dispone de amplia experiencia en la venta e instalación de sistemas de seguridad y también se ha posicionado por ser una de las pocas empresas en el país que hace uso de la videovigilancia en la nube dentro de sus servicios.

El uso de sistemas cloud proporciona a los clientes confianza en la protección de los espacios protegidos por Seguridad a Medida, debido a que estos son respaldados en una nube y no existe riesgo de perderlos.

