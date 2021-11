Ayurveda Medicina Natural habla de donar sangre en otoño y primavera, una acción solidaria que beneficia la salud Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 09:00 h (CET)

Lola Peña Martos, especialista en medicina Ayurveda del centro Ayurveda Medicina Natural, propone la acción de limpiar el fluido sanguíneo para mejorar la salud tanto física como emocional. Recomienda a sus pacientes donar sangre, de manera que puedan liberarse de algún desequilibrio en la constitución biológica, en la emocional o en la espiritual. Sobre todo, en las temporadas de otoño y primavera.

Como parte de las milenarias terapias medicinales de origen hindú, la donación de sangre puede definirse como una versión moderna del Rakta Mosha o Sangría. Es un procedimiento ayurvédico que antiguamente se realizaba extrayendo pequeñas cantidades de sangre de las venas, sin llegar al punto de debilitar a la persona.

Una acción desintoxicante y liberadora Los perfiles idóneos para abrir paso a esta acción, no solo para el bien de otros, sino como una ganancia en salud, son las personas que presenten erupciones en la piel urticaria, seborrea, hígado o bazo inflamados. Así como frecuentes dolores de cabeza, en el cuello, la ciática o estancamiento linfático.

Desde el Centro Ayurveda Medicina Natural, su clínica de salud ubicada en Granada y también vía online, Lola atenderá a quienes elijan esta técnica con un primer diagnóstico integral de cada paciente, teniendo en cuenta que la persona sea apta para practicar el Rakta Mosha. Las personas que presenten anemia, debilidad, algún edema, los niños y los adultos mayores no deben someterse a este tratamiento.

Cuando la donación de sangre se realiza en otoño, la especialista explica que se accede a la liberación del calor del verano, así como a las emociones que predominan durante la temporada de sol, como rabia, enfado y acidez del pH. Mientras que, en primavera, se evita la acumulación de calor, con la posibilidad de hacer una limpieza estacional del hígado, la vesícula biliar, los riñones y el sistema cardiovascular.

Las ventajas también se obtienen en el área psicoemocional En manos de expertos maestros de la Ayurveda como Lola Peña, los tratamientos que impliquen la recomendación de donar sangre son sumamente exitosos. Coger una cita online o presencial, desde la página web del centro de atención ayurvédico, será el inicio de un camino seguro hacia la limpieza del cuerpo y del alma, además del karma. Como lo explica Lola: “A nivel psicoemocional, la terapia Rakta Mosha es uno de los procesos de panchakarma, en los que se limpia nuestro karma con acciones solidarias”.

La donación de sangre es una técnica que forma parte de las acciones que debe emprender toda persona que desee su sanación física y emocional a través de la terapia Ayurveda. Una alimentación adecuada, práctica de yoga, terapia con aceites medicinales y caminatas al aire libre. Además de otros recursos que mejoran profundamente el estado emocional y deben integrarse para garantizar una transformación profunda del ser.

Donar sangre en otoño y primavera es una acción útil para mejorar la salud, sin embargo, el tratamiento Ayurveda va más allá en cuanto a la plena regeneración interior, con acciones como conectarse con energía sanadora a través de los alimentos adecuados, la relajación y la meditación, entre otras herramientas.

La primera consulta con Lola Peña es el paso hacia la construcción de una vida equilibrada. Sus conocimientos en la medicina Ayurveda le han permitido tener la satisfacción de enseñar a cada vez más personas, con voluntad y amabilidad. De esta forma, se convierte en el canal energético para que estas milenarias terapias sigan estando vigentes de generación en generación.

