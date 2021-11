Brecha salarial en España: hasta final de año las mujeres trabajan gratis, según Addingplus Comunicae

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:03 h (CET) Para conseguir la paridad económica será necesario esperar 121 años si no cambian las condiciones actuales Todas las empresas están obligadas a realizar el registro salarial obligatorio a partir del cual se calcula la brecha salarial de género

Checkplus Presence facilita a las empresas el cálculo de la brecha salarial y la justificación obligatoria en caso de superar el 25% en algún grupo profesional. Desde hoy y hasta final de año las mujeres trabajarán gratis si se tiene en cuenta la brecha salarial en España. Los datos obtenidos a partir del informe elaborado por Gestha (el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda), muestran que las mujeres cobran alrededor de 4.948 € anuales menos que los hombres. Aunque las diferencias de sueldos entre hombres y mujeres se han ido reduciendo paulatinamente en los últimos años, para conseguir la tan anhelada paridad económica, las mujeres deberán esperar 121 años si no cambian las condiciones actuales.

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres también están fuertemente condicionadas por la edad. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la brecha salarial aumenta a medida que avanza la edad. Así, en el tramo de edad entre 24 y 35 años, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 4,6%, mientras que en la franja entre 55 y 64 años es del 18,2% y del 34,3% a partir de los 65 años.

A pesar del esfuerzo legislativo que se ha realizado en años anteriores, especialmente a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, que impone el registro salarial obligatorio; la brecha salarial todavía existe en España.

Registro salarial obligatorio y cálculo de la brecha salarial

Según marca la legislación actual, todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, deberán recoger en un documento todos los salarios del personal de la empresa, incluyendo todos los complementos que pueden acompañar una nómina (tales como el plus de peligrosidad, nocturnidad, dietas, disponibilidad, etc.), separando las retribuciones de hombres y mujeres.

De esta forma, se obtiene un registro que muestra cuál es la brecha salarial en la organización. En el caso de que la brecha salarial supere el 25% en alguna de las categorías laborales, la empresa está obligada a justificar los motivos que la ocasionan y las medidas que se van a tomar para revertirla.

Además, este registro, cuya realización ha de ser anual, deberá estar totalmente disponible ante cualquier inspección de trabajo y a requerimiento de la representación de los trabajadores.

En el caso de las empresas con más de 50 empleados, este decreto exige la realización de una auditoría retributiva y de un plan de igualdad especificando objetivos, cronograma y actuaciones concretas cuya vigencia será la misma que la de la auditoría.

La realización del registro salarial obligatorio y el cálculo de la brecha salarial puede resultar un proceso largo y costoso. Contar con herramientas como Checkplus Presence, la solución para la gestión centralizada de empleados y para el control horario de Addingplus, facilitan enormemente este trabajo a los responsables de Recursos Humanos. Gracias a las nuevas funcionalidades incorporadas, el responsable de Recursos Humanos no solo puede tener el control de las horas trabajadas, gestionar ausencias, vacaciones y nóminas, sino que ahora puede generar el informe del registro salarial obligatorio, con el cálculo de la brecha salarial incluido.

Además, el portal del empleado Checkplus Presence facilita datos y KPIs sobre la estructura salarial de la empresa de una forma visual y práctica, permite detectar desviaciones en la política de costes salariales variables provenientes de los complementos y horas extras y realizar consultas por género y grupos profesionales.

“En Addingplus llevamos más de 15 años ayudando a la transformación digital de las empresas. Con Checkplus Presence hemos diseñado un completo portal del empleado. Además del control horario, gestión de vacaciones y ausencias, ahora incorporamos nuevas funcionalidades como la gestión de nóminas, el registro salarial obligatorio y el cálculo de la brecha salarial y del absentismo en la empresa. Nuestra prioridad es siempre que nuestros clientes sigan sumando en su proceso de digitalización empresarial”, afirma Francisco Solís, gerente de Addingplus.

Si la brecha salarial de género ya supone un gran reto para las empresas en España, el absentismo laboral es otro desafío que afecta directamente a la productividad de las organizaciones. Según los datos de la última encuesta de población activa del INE y el último Informe de absentismo laboral elaborado por el Ranstad Institute, durante el primer trimestre de este año “cada día un total de 1.157.000 personas no acudieron a su puesto de trabajo, lo que supuso la pérdida de un 6% de las horas pactadas en el período referido. Por otro lado, un total de 900.000 personas se encontraban de baja médica durante el primer trimestre del año 2021”.

Para poder conocer cómo afecta la cifra de absentismo laboral en una empresa, el control horario de Checkplus Presence, que dispone de las entradas, salidas y ausencias de los trabajadores; ofrece la posibilidad de calcular el absentismo en la empresa y compararlo con las de otras empresas del mismo sector y comunidad autónoma. Para ello no es necesario introducir más datos, el portal de empleados Checkplus Presence elabora esta comparativa a partir de los datos recogidos en el registro de la jornada laboral de los empleados de la empresa y los compara por sector y/o comunidad autónoma.

“Disponer de esta comparativa es muy útil para la dirección de la empresa, ya que puede ver si su organización está por encima o por debajo de la media y aplicar las medidas necesarias para corregir la situación”, destaca Blanca Mejía, responsable de Recursos Humanos de Addingplus.

Addingplus lleva más de 15 años ayudando a las empresas a diseñar soluciones y servicios tecnológicos para empresas de todos los sectores. La experiencia y capacidad de innovación les ha hecho valedores de la confianza de compañías punteras del mercado. Creen firmemente en la importancia de la transformación digital para fortalecer la capacidad estratégica de las empresas contribuyendo a un desarrollo empresarial satisfactorio y en constante progreso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Apuestas deportivas: la importancia de elegir bien Existe una gran cantidad de operadores online de apuestas deportivas y es importante escoger aquellos que mejor se adapten a nuestros intereses Las consultas al psicólogo aumentan un 40% según la Psicóloga Emma Navarro de Palencia Workation: Madrid vence a Barcelona como mejor destino para trabajar a distancia 8Belts incorpora la gamificación al aprendizaje de idiomas Fintech Innovation Summit 2021: llega la tercera edición del evento de innovación financiera por excelencia