La ferretería online en Chiclana ya es una realidad gracias a Ferretería Dealpe

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Sirviendo a sus clientes las 24 horas del día a través de su web, la ferretería Dealpe se enfoca tanto en vender sus productos como para en servicios especializados. Esta, con en la apertura de su tienda online ha marcado un nuevo hito en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

La ferretería Dealpe abrió sus puertas en el 2013 como una iniciativa familiar desarrollada por dos hermanos. Este año lograron abrir una moderna sede física ubicada en la avenida Los Planetas de Chiclana de la Frontera. Con la tienda online complementan la atención con la que ya se han acostumbrado sus miles de clientes.

Ferretería online en Chiclana Contar con una ferretería online en Chiclana de la Frontera es, sin duda, una muestra del avance y desarrollo que está experimentando esta parte de Cádiz. Los habitantes del lugar y zonas circunvecinas lo saben porque representa el acceso a un servicio que solo se había visto en ciudades más grandes.

Ferretería Dealpe tiene en su página web, así como en su tienda física, miles de referencias. Así las personas no tendrán que ir a varios lugares a buscar todo lo que necesitan. Todo está a un solo clic de distancia, en un sitio web sencillo y muy seguro en los distintos métodos de pago que ofrece.

Otra de sus ventajas es que no solo se pueden comprar todos los productos para reparar la casa o la oficina. Ferretería Dealpe también es una tienda multiservicio, donde se puede contratar a un especialista en cerrajería las 24 horas de día. Cuenta igualmente con herrería e instalación y reparación de puertas automáticas.

Un compromiso por más de 25 años Los fundadores de Ferretería Dealpe afirman que su compromiso es la máxima satisfacción del cliente. A pesar de que la historia de lo que comenzó como un negocio familiar se inició en 2013, son personas familiarizadas con el mundo ferretero, un sector en el que han trabajado durante más de un cuarto de siglo.

Aseguran que es ese empeño por la excelencia y un servicio de calidad es lo que les ha permitido crecer constantemente. También han conseguido el respeto y reconocimiento de profesionales y particulares por sus precios competitivos. La asesoría profesional, personalizada y el servicio posventa también les han sumado puntos.

La página web de la ferretería Dealpe ha ganado muchos seguidores porque allí la gente puede visualizar la existencia de los productos de su interés sin salir de casa. Si no lo tienen, la tienda se compromete a conseguirlo en tiempo récord. También tiene consejos y tips para mejorar la casa o la oficina, que facilitan la vida cotidiana de sus clientes.

