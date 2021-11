New business de Eissei, la tecnología que permite a las clínicas estéticas mayor rentabilidad Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

El sector médico estético se encuentra en constante movimiento. Cada día surgen nuevas tecnologías que permiten a las clínicas estéticas mejorar su calidad de servicio y conseguir mayor rentabilidad. Por eso, invertir en aparatología médico-estética es una buena opción para marcar la diferencia.

Con el propósito de apoyar la innovación en el sector estético nace Eissei, una empresa con 20 años de experiencia que asesora a profesionales del ámbito acerca de las últimas novedades del sector médico y distribuye aparatología autoguiada de última tecnología.

La aparatología médico-estética más avanzada: Eissei Bajo el concepto de new business, Eissei se distingue como una empresa innovadora que ha evolucionado la democratización de la aparatología médico- estética, ofreciendo equipos sanitarios de alta tecnología que ninguna otra empresa del mercado aún comercializa.

El módulo de negocios de la empresa es muy completo. Ofrecen equipos de última generación y de diagnóstico en el sector salud y promueven estrategias 360, permitiendo a las clínicas abrir nuevos módulos de servicio como estética facial, corporal, fisioterapia, entre otras.

Eissei dispone de siete equipos autoguiados de alto impacto, entre los que destaca la criolipolisis más avanzada en el sector médico-estético que destruye las células grasas del cuerpo y que cuenta con más de veinte combinaciones de manípulos para cualquier área del organismo, incluyendo la papada. También cuentan con láser Led LXD y un equipo de ondas de choque con el aval médico de la Asociación Nacional de Esclerodermia.

A finales de 2021, estrenan un equipo de tonificación electromagnética para tratamientos estéticos y médicos como tonificación y levantamiento del suelo pélvico. Finalmente la tercera generación de su plataforma lumínica RFPL para rejuvenecimiento facial y a la que se añade ahora una manguera de láser Neodimio: Yag Q Switched para la eliminación de tatuajes.

La compañía cuenta con un riguroso departamento de innovación europeo, compuesto por ingenieros que controlan el proceso de desarrollo y fabricación de las máquinas en la UE. Los equipos autoguiados se venden con una garantía de 5 años e incluyen revisión anual obligatoria por ley.

Además de comercializar aparatología, Eissei cuenta con un departamento de marketing y formación que asesora a las clínicas sobre el uso e implementación de esta. Convirtiéndose de esta manera en una solución integral e inteligente para centros médicos de salud.

Ventajas de dotar a las clínicas estéticas con la aparatología avanzada de Eissei Los dispositivos médicos se consideran un componente fundamental en los sistemas de salud estéticos. Además de cuidar la seguridad del paciente, suponen un trabajo mucho más eficiente y rentable para las clínicas estéticas. Son múltiples las ventajas de adquirir aparatología de última tecnología. El equipo de Eissei destaca algunas de ellas para policlínicas y clínicas dentales.

En primer lugar, está el beneficio de que la clínica aumenta sus ventas y facturación mensual, ya que habrá más clientes interesados en los nuevos servicios que aprovechan los flujos ya existentes (en una policlínica acuden entre 100 y 200 pacientes al día). Eissei estima que la incorporación de equipos de alta tecnología mediante el innovador sistema de módulos pueden garantizar entre 40 y 60 nuevos clientes potenciales por día.

Otra de las ventajas de contactar comercializadores profesionales en el sector de aparatología como Eissei es que ofrecen asesoría financiera, legal, fiscal, laboral y de recursos humanos. Ayudan a las clínicas a crear un plan de negocios en el cual se estima el precio medio de cada tratamiento, en función de la zona geográfica de la clínica. De esta manera, Eissei se convierte en la alternativa más atractiva para las empresas del sector salud (policlínicas, clínicas dentales, hospitales pequeños y medianos) que desean destacarse a través de la innovación o inversores que quieran abrir nuevas clínicas médico-estéticas de la mano de profesionales. Eissei ofrece un concepto 360 llave en mano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.