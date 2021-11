Podcast Asegur-arte de formación en seguros

Para que un corredor/agente de seguros sea eficiente, es imprescindible que se mantenga en constante formación. Consolidados como profesionales de gran importancia, estos, a través de sus conocimientos, brindan a los clientes asesoría especializada a la hora de contratar un seguro.

Eso es precisamente lo que ofrece MAIO, un método de formación de alto rendimiento para corredores y agentes de seguros que acaba de lanzar el podcast Asegur-Arte donde se enseñan contenidos exclusivos, herramientas y estrategias para estos profesionales.

Primer Podcast de habla hispana por y para corredores y agentes de seguros Asegur-Arte, el arte de asegurar, es el primer podcast de habla hispana que permite disfrutar de contenidos exclusivos creados especialmente para corredores y agentes de seguros. El objetivo es ofrecer a estos profesionales una formación en seguros y herramientas que sumen a su carrera para que, de esta manera, puedan ofrecer un mejor servicio para sus clientes. Algunos de los temas que aprenderán en este podcast son tips de productividad para controlar y medir su tiempo, el nuevo paradigma de las ventas, técnicas disruptivas de cierre, estrategias de marketing y herramientas de última generación que aportarán valor a su trabajo. El audio también incluye una serie de casos prácticos y entrevistas a expertos.

Ventajas de aprender con el podcast de MAIO El podcast Asegur-Arte no solo toca temas asociados al trabajo de un corredor o agentes de seguros, sino que también va a servir para que este adquiera una mentalidad ganadora que le permita mejorar su gestión personal. Tratar este aspecto de la vida de los corredores creará un impacto, proporcionándoles distintas ventajas como que el profesional estará preparado para aumentar su crecimiento empresarial, ampliar sus conocimientos en marketing digital estratégico, aprender a prospectar de forma eficiente, aprender nuevas estrategias de ventas, cuidar su carrera al máximo, fidelizarla y ganar más comisiones por su trabajo. Lo más importante de la formación es que el corredor logre que su vida profesional sea la que gire alrededor de su vida personal y no al revés.

El podcast es creación de Rafael Bonilla, un mediador de seguros con más de 31 años de experiencia y mentor y speaker internacional con 2 años de trayectoria. Como creador del método Mediador All In One y el podcast Asegur-Arte, ha conseguido un crecimiento exponencial de su correduría de seguros y ha logrado posicionarse en 1r lugar en The Category Management España y posición 25 en México, según datos de Podstatus.com. Su podcast ya puede escucharse a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo o Ivoox y en la web oficial de Asegur-Arte.