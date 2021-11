¿Dónde encontrar información sobre yoga para niños?, por Yoga para Niños Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

El yoga aporta beneficios para el cuerpo y la mente y es una disciplina que se ha vuelto muy popular en España, siendo incluso practicada por los niños. Sin embargo, es importante que los padres conozcan todo sobre el yoga para niños y cómo practicarlo para obtener los mejores resultados.

Para ello está Yoga para Niños, una plataforma online creada por Natalia Altiar que ofrece recursos, consejos e información relevante acerca de esta disciplina y donde se incluyen cuentos, música, blogs con contenido de valor y juegos educativos, entre otros.

Información de alto valor para los padres y maestros en Yoga para Niños Actualmente, el yoga se establece como una práctica habitual entre los más pequeños del hogar, debido a las múltiples ventajas que esta disciplina puede ofrecer. Entre estos beneficios se pueden encontrar la reducción del estrés, mayor concentración y flexibilidad o un incremento de autocontrol emocional, entre otros. Toda esta información es fundamental para los padres y, en ese sentido, Natalia Altiar ha creado la plataforma online Yoga para Niños. En esta página, se provee a padres y maestros de información detallada sobre las ventajas del yoga para niños y cómo practicarlo. De igual manera, explica con imágenes cuáles son las posturas más adecuadas, cuántas sesiones diarias son recomendables, qué deben comer, a qué hora es mejor practicar, qué ropa usar, etc. Además de esto, recientemente se han agregado juegos, libros, cuentos y música educativa que habla sobre el yoga, ayudándoles a aprender de una forma didáctica, entretenida e innovadora.

Los beneficios del yoga para niños El yoga ayuda a los niños a disminuir el ritmo de vida, logrando que estos estén más tranquilos y relajados. Además, esta disciplina los ayuda a reducir los niveles de ansiedad que, en esta etapa, suelen ser muy comunes por la aparición de nuevos temores y preocupaciones. Otro gran beneficio del yoga para niños es la concentración, crucial para los primeros años de vida de los pequeños. Aunque es importante que estos disfruten de su niñez, también lo es tener un buen rendimiento escolar y aprender a canalizar esa gran cantidad de energía que poseen. Además, Natalia Altiar explica que el yoga es la disciplina ideal para desarrollar autocontrol y confianza.

Padres, maestros y responsables pueden visitar la página Yoga para Niños desde cualquier lugar y momento para conocer las ventajas del yoga para niños, cómo practicarlo, adquirir recursos con alto valor de contenido, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.