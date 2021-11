Sexo al envejecer, desmontando mitos y rompiendo tabúes en los nuevos seminarios de Caumas – Canal Sénior Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 18:20 h (CET)

Al momento de hablar de salud en la etapa sénior, las personas tienden a evitar el ámbito sexual y esto no es más que un error. En esta fase de la vida, el interés por el deseo sexual también está presente, y es fundamental que la pareja se prepare ante la llegada de los cambios que experimenta el cuerpo.

Informarse adecuadamente sobre cómo vivir una sexualidad saludable siempre es una buena opción y, en este sentido, Canal Sénior es un espacio donde se habla de la sexualidad sénior sin tapujosy se abordan todos los aspectos necesarios para que cualquier persona, sin límite de edad, pueda disfrutar de una vida sexual plena y feliz.

Seminarios sobre sexualidad sénior sin tapujos en Canal Sénior de Caumas Envejecer no significa el final de la actividad sexual. Con la orientación y la asesoría adecuada de expertos, las parejas séniors pueden mantener una vida sexual activa sin problemas. En este sentido, Caumas ofrece en Canal Sénior seminarios gratuitos online con especialistas en sexología que ayudan a los adultos a resolver todas sus dudas para disfrutar plenamente.

Las próximas actividades en directo que tiene planificadas la web tratarán sobre temas de interés como los mitos y realidades del sexo o sobre cómo disfrutar del sexo a partir de los 55 años. También tiene programados temas como la sexualidad femenina sénior y los alimentos que pueden aumentar la libido en las personas mayores.

Los seminarios sobre sexualidad de Canal Sénior son organizados a través de un convenio entre la asociación Caumas (Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores). Las sesiones online se llevarán a cabo durante el mes de noviembre y podrán verse en diferido en cualquier momento. La asistencia es completamente gratuita y está dirigida a todas las personas interesadas en conocer más sobre la salud sexual sénior.

Para consultar los fechas disponibles de los seminarios y reservar la entrada a las charlas online, los usuarios pueden acceder a la página web de canalsenior.es e inscribirse a las sesiones o ver los vídeos de estas.

Uno de sus seminarios es “Lo que ni siquiera a Google le preguntas sobre sexo: mitos y realidades“, en el cual un experto abordará la importancia del sexo para disfrutar de una madurez saludable y desmitificará las falsas creencias que giran en torno a la sexualidad sénior. Por último, habrá un turno de preguntas en el que todos los participantes podrán plantear sus dudas.

Por otro lado, “Conocerse para disfrutar: el sexo en el hombre a partir de los 55” se centra en la sexualidad sénior masculina. La clase pretende dar a conocer los cambios que se dan el cuerpo masculino con la edad, para afrontarlos de la mejor manera y conocer de qué forma afectan al sexo. En el seminario “Conocerse para disfrutar: la sexualidad en la mujer sénior“, se plantearán las mismas cuestiones, pero en esta ocasión, en relación con el cuerpo femenino, para conocer los cambios que afronta con la madurez y cómo estos afectan a su sexualidad.

Por otra parte, “¿Qué alimentos aumentan la libido? Inclúyelos en tu día a día“pondrá el foco en la importancia de la alimentación para disfrutar de una buena salud sexual. Además, en la actividad se hablará sobre todos los mitos que circulan en torno a las llamadas “dietas sexuales”, así como sobre la opción de estimular el cuerpo con determinados alimentos.

Canal Sénior, un portal para séniors activos Canal Sénior es una plataforma de aprendizaje online gratuito y dirigido a personas mayores de 55 años. El objetivo del espacio digital es ofrecer a su comunidad todas las herramientas y consejos que necesitan para mejorar su bienestar y calidad de vida.

Canal Sénior ofrece actividades en directo y vídeos formativos sobre multitud de temáticas, como la tecnología, competencias digitales, cultura y emprendimiento. También se abordan temas especiales sobre salud, familia y vida, pensados para satisfacer las curiosidades de todos sus usuarios.

