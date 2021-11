Invertir en una franquicia inmobiliaria con Grupo Best Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 17:49 h (CET)

Cuando la experiencia previa es limitada y se necesita del acompañamiento administrativo y técnico para ir logrando las metas iniciales, una de las mejores formas de emprender un negocio es invertir en una franquicia inmobiliaria.

Entrar en el negocio inmobiliario como franquiciado permite obtener el apoyo de una marca que ya tiene experiencia en el mercado, es reconocida y posee las fórmulas necesarias para lograr resultados. En este contexto, el Grupo Best es sinónimo de catapulta al éxito en España para los principiantes con ganas de trabajar.

Las ventajas de invertir en una franquicia inmobiliaria Una franquicia inmobiliaria es un colectivo de agentes que se agrupan para unificar criterios y objetivos con la finalidad de posicionar a una marca corporativa. Gracias a ese esfuerzo, se obtiene un mayor poder para captar inmuebles y oportunidades de negocio que benefician a los franquiciados. Una mayor disponibilidad de ofertas posibilita a los agentes ofrecer un abanico más amplio de oportunidades para sus clientes.

Trabajar con una franquicia también permite a los agentes inmobiliarios brindar mejores ventajas financieras, ya que sus productos cuentan con el respaldo financiero que la banca le da a la marca corporativa que los apoya. De esta manera, crecen las oportunidades de cerrar positivamente más negocios.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el asesoramiento jurídico-legal, imprescindible en un sector que es muy cambiante. Hay que tener un buen servicio jurídico para poder desarrollar perfectamente toda la documentación con garantías previas.

El Grupo Best dispone de estos beneficios para sus franquiciados, avalados por sus más de 30 años de experiencia en este mercado. Durante este tiempo, ha desarrollado un exclusivo sistema para la captación de inmuebles en diversas zonas geográficas, lo que significa contar desde el primer día con una variada cartera para ofrecer a sus clientes.

Acompañamiento de la mano de profesionales con experiencia en el sector Contar con una marca reconocida en el sector aporta la seguridad de abrirse paso dando pasos firmes.

El Grupo Best ostenta un conjunto de propiedades para la venta y el alquiler y otorga acompañamiento a sus franquiciados desde que deciden abrir la oficina. La asesoría permanente del Grupo Best ayuda a sus asociados a despejar las dudas iniciales y los orienta sobre cómo pueden conseguir una mayor cantidad de cierres exitosos.

La empresa brinda formación continua durante todo el proceso comercial, lo que se traduce en una actualización constante que permite estar al día de las nuevas oportunidades que surgen por los cambios en el mercado. Una preparación práctica que incluye a todo el equipo de la franquicia, especialmente a los agentes inmobiliarios y el personal administrativo.

Los procesos de formación del Grupo Best están a cargo de profesionales expertos en todas las áreas del negocio. Cubren los aspectos operativos, comerciales, jurídicos, financieros y el entorno digital. Estos programas se imparten en las oficinas del franquiciado o en el Centro Nacional de Formación del grupo.

Todo está diseñado para que, al invertir en una franquicia inmobiliaria, se tenga el retorno de capital garantizado y un éxito sostenible en el tiempo.

