Pagos seguros y protegidos en el envío de dinero a Cuba, por CubaSend

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 16:52 h (CET)

A causa de su situación sociopolítica, Cuba es una de las naciones con más emigrantes. No obstante, una gran cantidad de cubanos en el exterior ayudan a sus familias enviando dinero a la isla por medio de agencias como CubaSend, la cual garantiza pagos seguros y protegidos. En muchos países de Europa se volvió habitual la presencia de grandes comunidades de latinos, los cuales decidieron abandonar sus lugares de origen en búsqueda de una mejor calidad de vida. No obstante, salir persiguiendo este sueño implica dejar familiares y amigos atrás.

Una de las mejores opciones para enviar dinero a Cuba CubaSend es una agencia online multiservicios especializada en el mercado cubano. De esta manera, brinda a sus clientes soluciones diseñadas para el país caribeño, siendo su principal servicio el envío de remesas a la isla. Esta plataforma cuenta con un pequeño equipo de personas que se encargan de brindar una atención personalizada a todos los clientes. Además del envío de dinero, también se prestan servicios de recargas telefónicas móviles y el envío de paquetes y lotes familiares.

Con una trayectoria de más de 5 años, CubaSend ofrece un servicio garantizado y sencillo que apuesta por convertirse en la plataforma líder del mercado en el envío de remesas a Cuba. El procedimiento consta de tres simples pasos. Solo es necesario ingresar a un grupo de Telegram, donde el usuario será atendido por un agente al cual le especificará la cantidad y la forma de pago. Finalmente, este agente informará de la cantidad final que se debe depositar y cuanto llegará al destinatario. Este servicio tiene una tarifa del 30% con respecto a la suma que se desea enviar a la isla.

Otras alternativas para enviar remesas a la isla Actualmente existe la opción de enviar dinero mediante bancos corresponsales con Cuba. De todos modos, no todos tienen conexión con las mismas entidades del país. Por ejemplo, para hacer transferencias a una tarjeta BPA desde Madrid es posible usar Abanca, BBVA o Cecabank. En el resto de España, servirá el Banco de Sabadell y Caixabank.

Sin embargo, recurrir a los bancos no es la alternativa más sencilla, ya que esta requiere presentar una buena cantidad de datos del remitente y del beneficiario, así como de la sucursal bancaria donde la persona vaya a recoger el efectivo y el código SWIFT de la entidad cubana.

En ese contexto, la opción más rápida y sencilla son las páginas web. Esto, añadido al plus de pagos seguros y protegidos que ofrece CubaSend, lo convierten en el canal perfecto para enviar ayudas monetarias a los seres queridos residentes en Cuba.

